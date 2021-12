Lucht in Drenthe wordt steeds schoner

Drenten ademden vorig jaar schonere lucht in dan de jaren ervoor. Volgens het RIVM was er in 2020 zo'n 22 procent minder stikstof in de lucht dan in 2019.

Ook nam de concentratie fijnstof in Drenthe met zo'n 10 procent af. De schonere lucht komt onder meer door de coronacrisis, volgens het RIVM. Zo reed er in 2020 minder verkeer op de weg en stond de economie op een lager pitje. Dat leidde ertoe dat er minder vervuilende stoffen werden uitgestoten. Het RIVM analyseert jaarlijks de luchtkwaliteit aan de hand van twee schadelijke stoffen: stikstofdioxide en fijnstof.

Vergeleken met 2010 werd er vorig jaar ruim 40 procent minder stikstof uitgestoten. De hoeveelheid fijnstof nam in een decennium met bijna 39 procent af. Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit de komende jaren verder verbetert, doordat er minder uitstoot is van verkeer, industrie en veehouderijen. Nieuwe auto's zijn bijvoorbeeld steeds schoner, of rijden volledig elektrisch.

(Tekst gaat verder onder het kaartje)

Drenthe keer zo schoon als Zuid-Holland

In Nederland vind je de meeste stikstofdioxide terug rond verkeersaders en in de buurt van grote industrie. De meest vervuilde lucht vind je in Zuid-Holland. De uitstoot is daar met gemiddeld 18,3 μg/m3 ongeveer een keer zo hoog als in Drenthe, Groningen en Friesland. Als je kijkt naar gemeenten, dan staat de gemeente Rotterdam bovenaan de lijst met meest vervuilde lucht.

Fijnstof vind je niet alleen in het verkeer en industrie, maar ook rond veehouderijen. Na Amsterdam, ademen inwoners van Beverwijk (hoogovens) en Nederweert (intensieve veehouderij) relatief veel fijnstof in.

Kleine verschillen in onze provincie

Binnen Drenthe zijn de verschillen klein. Meppel en Hoogeveen zijn de gemeenten waar de stikstofdioxide-uitstoot met 10,4 μg/m3 het hoogst is, maar die twee plekken zitten nog ruim onder het landelijk gemiddelde van 14,2 μg/m3. Noordenveld kent met 7,4 μg/m3 de schoonste lucht.

Ook scoort Drenthe onder het landelijk gemiddelde bij de uitstoot van fijnstof. Landelijk ligt dat op 15,9 μg/m3. Meppel is met 14,2 μg/m3 opnieuw de regio met de meeste uitstoot, Tynaarlo en Aa en Hunze staan met 13,0 μg/m3 onderaan de lijst.