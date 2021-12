Oud-burgemeester Damsma voorzitter Regio Noord van volleybalbond

Mieke Damsma wordt voorzitter van de Regio Noord van volleybalbond NeVoBo. Damsma (57) uit Smilde volgt Emmenaar Herman Meppelink op, die vanaf 1 januari technisch directeur volleybal is bij de NeVoBo. Hij is tien jaar regiovoorzitter geweest.

Damsma was tot vorige maand burgemeester van Midden-Drenthe. Ze stapte daar vroegtijdig op vanwege onder andere 'een moeizame relatie' met de gemeenteraad, zoals ze zelf zei. Damsma heeft veel bestuurlijke ervaring. Voor haar baan als burgemeester was ze achtereenvolgens gemeenteraadslid, fractievoorzitter van D66 en wethouder in Maastricht. Ze is op dit moment ook voorzitter van de regionale vliegvelden Eelde en Hoogeveen en voorzitter van stichting Hartveilig Drenthe.

"Deze nieuwe uitdaging komt voor mij op een goed moment", reageert Damsma. "Het voorzitterschap van Regio Noord is een heel mooie combinatie van mijn passie voor sport en mijn ervaring als bestuurder. Als wethouder was ik al graag bezig met belangrijke onderwerpen als jeugd, bewegen, gezondheid en sport. Zelf heb ik tot mijn 35e altijd gevolleybald, bij Saturnus in Uden, VoCASA in Nijmegen en bij Civitas in Venlo. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan in Regio Noord en in het bondsbestuur."

