Zijspancoureur Bennie Streuer krijgt Duitser in de bak

Streuer (37) moest op zoek naar een nieuwe bakkenist nadat zijn passagier Jeroen Remmé er eind vorig seizoen mee stopte. De 25-jarige Gelderlander kon de sport niet langer combineren met zijn werk.

Kölsch (24) is geen onbekende in de zijspanwereld. Hij was afgelopen seizoen als passagier actief voor de Oostenrijker Peter Kimeswenger. Zij eindigden samen als vijfde in de eindstand van het IDM-zijspankampioenschap.

Wereldkampioen

Bennie Streuer werd in 2015 wereldkampioen zijspannen met Geert Koerts uit Erm in de bak. Van 2017 tot 2019 was de Fransman Kevin Rousseau zijn passagier. In 2020 was zijn toenmalige vriendin Ilse de Haas zijn bakkenist, maar aan zowel de liefdes- als de racerelatie kwam een eind.

Streuer ging daarna verder met de Française Emmanuelle Clément, maar een heftige crash betekende het einde van hun samenwerking. Streuer liep bij het ongeluk meerdere gebroken ruggenwervels op en moest geopereerd worden. Clément kwam met de schrik vrij.

Lees ook: