Gasselternijveen in kerstsferen door wedstrijd: 'Hartverwarmend'

"Wij vinden dit schitterend", zegt Ineke Klasen, bewoner van de Plantsoenstraat. "Zodra het buiten somber wordt, wil ik licht hebben." Haar huis is helemaal verlicht met lampjes en in de tuin staat een grote, versierde kerstboom.

Klasen versiert haar huis al jaren uitbundig met kerst, maar dit jaar kreeg ze voor het eerst de hele straat mee. Aanleiding is de wedstrijd tussen de verschillende straten in het dorp. Klasen: "Ik ben dolblij met de actie. Ik heb gelijk contact gezocht met de buren en we hebben ons meteen opgegeven."

Sociale contacten

Naast de Plantsoenstraat zijn nog vijftien straten in het dorp versierd. Dat betekent dat meer dan de helft van het dorp meedoet. "Dat is helemaal super", zegt Carla IJntema, van Dorpscoöperatie De Brug. "Het is het eerste jaar dat we dit organiseren en als de helft dan meedoet, zijn we al heel blij."

Ook aan De Werf is de straat versierd. Bij de huizen staan houten palen met daaraan zelfgemaakte kerststerren. Bewoner Albertha Ottevanger doet ook mee: "In de tijd van corona, waarin je heel weinig sociale contacten hebt, kwam de uitnodiging op het juiste moment. We hebben nieuwe bewoners in de straat en dit was de uitgelezen kans om ook met hen in gesprek te komen."

IJntema is blij dat de wedstrijd verbindend werkt: "Je ziet overal lichtjes en het brengt gezelligheid en sfeer in het dorp", zegt ze tevreden. "Het is gewoon hartverwarmend."

Burgemeester beslist

Gisteravond werd door een jury beoordeeld welke straat heeft gewonnen. Onder meer burgemeester Anno Wietze Hiemstra reed door het dorp om de straten te beoordelen. Via de website van Dorpsportaal Gasselternijveen wordt de winnaar ergens in de komende dagen bekendgemaakt.

Voor Klasen maakt het niet uit of haar straat wint of niet. Ze wil volgend jaar sowieso weer meedoen: "Er moet nog veel meer versiering bij komen." Is dat dan niet duur? "Jawel, maar ik heb allemaal zonnepanelen, dus dat scheelt weer!"

Bekijk hier onze reportage over de mooist versierde straten van Gasselternijveen: