Waarom heeft Eexterhalte bij Eext een spoorlijntje?

Wat doet dat spoorlijntje daar? Rijden er nog treinen?

Het spoorlijntje loopt dwars over de weg, waar deze overgaat van de Provincialeweg in de Verlengde Asserstraat, op het kruispunt met de Stationsstraat. Er liggen rails en staan waarschuwingsborden, zoals je deze bij elke overweg ziet, met wit rood gestreepte balken en andreaskruizen. Het enige dat ontbreekt zijn de knipperlichten en het geluid van de bellen.

Het spoorlijntje lijkt echt in alle opzichten (Rechten: RTV Drenthe/Greetje Schouten)

Na een poosje wachten blijkt wel dat er geen trein meer langskomt. Dat merk je ook als je de rails volgt, na een poosje houden ze gewoon op. Maar waarom liggen ze er dan?

De oude spoorlijn

Laten we eerst even terug gaan in de tijd, want in vroeger tijden heeft hier wél een echte spoorlijn gelegen! Spoorlijn Gasselternijveen - Assen was een spoorverbinding tussen Gasselternijveen en Assen, zoals de naam al zegt. De spoorlijn werd aangelegd door de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) en op 15 juni 1905 geopend. De lijn maakte als zijtak deel uit van het NOLS-netwerk dat zich uitstrekte van Zwolle tot aan de haven van Delfzijl.

Deze spoorlijn had stations of haltes in Gasselternijveen, Gasselte, Gieten, Eext, Anderen, Rolde en Assen. Het personenvervoer werd per in mei 1947 gestaakt, omdat er bij NS een gebrek was aan treinen. Al het beschikbare materieel werd ingezet om op primaire (belangrijke, red.) lijnen een tweeuursdienst te onderhouden. Hierdoor was er geen materieel beschikbaar voor enkele secundaire lijnen, zoals Gasselternijveen - Assen.

De dienst werd in eerste instantie tijdelijk vervangen door een busdienst, hoewel gevreesd werd voor een afname van de kwaliteit, vanwege de slechte staat van de autowegen. Vanaf december 1950 werd de trein definitief vervangen door de bus. Goederentreinen maakten in de jaren daarna nog wel gebruik van de spoorlijn. In 1977 werd hij geheel opgebroken.

Het spoor houdt abrupt op (Rechten: RTV Drenthe/Greetje Schouten)

Maar hoe kan het dan dat er nu bij Eexterhalte wél een spoorlijntje ligt, of nou ja, een stukje daarvan?

Verkeersveiligheid

In 2007 besloot de gemeente Aa en Hunze om de doorgaande weg tussen Rolde en Gieten aan te passen. Het doel was om deze kruising, bij Eext, veiliger te maken en het verkeer af te remmen.

Tegelijkertijd wilde men een aandenken maken aan het spoor dat hier ooit de weg kruiste, De voormalige overweg werd hersteld. Ook werden enkele tientallen meters rail opnieuw gelegd. Toen de aannemer klaar was, was de situatie zo levensecht, dat de nietsvermoedende voorbijganger nog elk moment een trein zou kunnen verwachten!

Het spoorlijntje ligt tussen Gieten en Rolde (Rechten: RTV Drenthe/Greetje Schouten)

