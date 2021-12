Drugsdealende vader uit Beilen veroordeeld tot celstraf

Een 35-jarige man uit Beilen is veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf, waarvan twaalf voorwaardelijk. Hij verkocht in september en oktober vorig jaar heroïne, cocaïne en softdrugs vanuit een huis in Beilen. Daar woonde hij met zijn vriendin en drie kinderen. De Beilenaar is zelf ook drugsverslaafd. Na zijn celstraf moet hij zich daarvoor laten behandelen, bepaalde de rechtbank in Assen.

De man kreeg de straf ook voor witwassen, wapenbezit, het mishandelen van een politieagent en het vernielen van een telefoon op het politiebureau. De straf is gelijk aan de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden neerlegde.

Semiautomatisch wapen

De politie kwam de dealer door anonieme tips op het spoor en viel vorig jaar oktober het huis binnen. Na een week werd de man uit Beilen vrijgelaten. Inmiddels was Veilig Thuis betrokken bij het gezin. Van de hulpinstantie mocht de man niet meer bij zijn gezin wonen, zolang hij niet was afgekickt. Hij trok bij zijn broer in Assen-Oost in. In augustus dit jaar viel de politie ook daar binnen.

Het DNA van de Beilenaar was gevonden op het semiautomatische pistool, waarmee in februari dit jaar op een auto werd geschoten aan de Lekstraat in Assen. Twee mannen werden daarvoor destijds opgepakt, maar het wapen was zoek. De politie vond het een paar dagen later in een dakgoot aan de Vaart ZZ in Assen. Het onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut leverde een DNA-match op met de Beilenaar.

Hij bekende dat hij het wapen vorig jaar had aangeschaft nadat hij een keer was mishandeld. Naar eigen zeggen gaf hij het een paar weken later aan een kennis uit de drugswereld. Dat was de Assenaar die uiteindelijk de auto aan de Lekstraat beschoot. De 29-jarige man kreeg vijftien maanden cel voor de beschieting. Aanleiding daarvoor was een drugsruzie.

Drugs in de spoelbak

Bij de arrestatie van de Beilenaar in Assen werd ook contant geld gevonden; 1.900 euro lag verstopt in de slaapkamer. Ook lag er voor 10.000 euro aan harddrugs in de woning. Het zat onder meer verstopt in de spoelbak van de wc. De man ging op het politiebureau een agent te lijf. Tijdens het verhoor draaide hij door en sloeg een politieman met een stoel. Ook vernielde hij de telefoon waarmee hij zijn advocaat mocht bellen.

Als hij zijn celstraf heeft uitgezeten, wordt de man opgenomen in een verslavingskliniek om af te kicken van de drugs. Hij wil uiteindelijk terug naar zijn vriendin en kinderen in Beilen, zei hij twee weken terug tijdens de rechtszaak.

