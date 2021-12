Geld naar Kop van Drenthe en Bargerveen om natuurbeleving te stimuleren

Het geld wordt gebruikt om de ontmoetingsplekken aantrekkelijker te maken voor verschillende doelgroepen waaronder sporters, toeristen en gezinnen. ''Deze subsidies dragen bij aan de versterking van het toeristisch recreatief aanbod in de Kop Van Drenthe. Natuur, sport en beleven, cultuur en ondernemerschap komen hierin samen", aldus gedeputeerde Henk Brink.

Kop van Drenthe

Bij de Natuurplaats Noordsche Veld wordt een trimbaanparcours met toestellen aangelegd in samenwerking met verenigingen in Norg. Ook worden de banken, tafels en informatiepanelen van de populaire picknickplaats vernieuwd. Op de nieuwe panelen komt meer aandacht voor de archeologische geschiedenis van het Noordsche Veld.

"Eerder lag er een soortgelijk parcours in het bos, maar dat is weggehaald vanwege het kostbare onderhoud en door corona", vertelt boswachter van Staatsbosbeheer Corné Joziasse. "Maar de wens om een nieuwe trimbaan aan te leggen was er zeker. Met deze subsidie doet zich alsnog de mogelijkheid voor en we zijn er dan ook erg blij mee. Na de vakantie ga ik er meteen mee aan de slag."

"We zien al veel mensen een rondje door het bos lopen en die gaan we nu wat extra's geven", aldus Peter van Wijk van de natuurplaats. "We willen ook mensen die minder mobiel zijn een laagdrempelige mogelijkheid bieden om in beweging te komen." De plannen liggen er en worden in januari verder uitgewerkt in samenwerking met de verenigingen en Staatsbosbeheer. "Hopelijk hebben we het voor de lente voor elkaar", besluit Van Wijk.

Bargerveen

Bij de Schaapskooi worden houten speeltoestellen geplaatst vlakbij het terras van het naastgelegen restaurant Wollegras. Om bezoekers een goed beeld te geven van de verschillende natuurtypen die in het Bargerveen te vinden zijn, wordt er een kunstwerk van kunstenares Awoiska van der Molen in de omgeving van de Schaapskooi geplaatst. Dit kunstwerk werd al eerder gepresenteerd tijdens het kunstproject IntoNature en bestaat uit zes foto's van het natuurgebied.

Het project is een samenwerking tussen de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap Drenthe.

