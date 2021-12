Naast verdriet levert afbranden koloniehuisje ook unieke kans op

De brand heeft naast verdriet ook iets bijzonders opgeleverd op. Namelijk een unieke kans om de fundering en de vloeren goed te onderzoeken. Het koloniehuisje stamt uit 1910, maar archeologen hopen elementen terug te vinden van het huisje dat voor 1910 op deze plek stond. "Op het eerste gezicht lijkt dit helaas niet het geval", vertelt archeoloog van de provincie Marijke Nieuwenhuis.

Elementen teruggevonden

Toch is de teleurstelling snel verdwenen. "We vinden wel elementen terug uit 1910, die inmiddels waren weggewerkt", legt Nieuwenhuis uit. Architect Pieter Brink is ook aanwezig. Hij wijst naar de oude deur die tevoorschijn is gekomen. "Kijk, de muur is weggehaald en daar zie je nu de deur die eerst naar het achterhuis leidde. En op de grond zie je duidelijk nog de sporen van de bedsteden die er waren, elk aan een kant van de oude deur."

Het koloniehuisje is bijzonder in zijn soort. "Van deze hebben wij er maar twee", zegt Nieuwenhuis. "Veel koloniehuisjes lijken op elkaar, maar deze zijn dus heel bijzonder. Dat is ook de reden dat we oude elementen van het huisje willen gebruiken in de herbouw straks."

