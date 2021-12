Beachvolleyballers ABC uit Assen trainen buiten, ondanks koude weer

De beachvolleyballers van de Asser Beach Club (ABC) trainen in de vrieskou gewoon buiten bij de Baggelhuizerplas. Normaal gesproken gaan de sporters de zaal in, maar vanwege corona zijn de sporthallen gesloten.

Toen bekend werd gemaakt dat de sporthallen moesten sluiten, kwam ABC meteen in actie. "Wij dachten: laten wij onze velden maar weer opbouwen, net als vorig jaar. We willen onze jeugdleden zo toch de mogelijkheid geven om te blijven sporten en socializen", vertelt voorzitter Bertus Altena.

Warme truien en thermoshirts

De planning is strak: woensdagmiddag worden de lijnen gelegd en donderdagochtend worden de netten opgehangen en meteen daarna wordt een trainingstoernooi gespeeld. In de kou, maar dat is het probleem niet volgens Altena. "Daar kun je je tegen kleden en zolang je maar beweegt krijg je het vanzelf warm."

Met warme truien en thermoshirts in plaats van korte sportkleding, kunnen jongeren onder de 18 jaar op deze manier toch blijven sporten. Ook afgelopen winter werd er gevolleybald bij Baggelhuizerplas. "Afgelopen jaar hadden we een paar dagen dat er geschaatst werd op de Baggelhuizerplas terwijl op het strand werd gevolleybald."

Warming-up

Alleen heel strenge vorst kan voor problemen zorgen. "Maar zolang die niet te diep in de grond zit, gebruiken we het losharken van harde ondergrond als warming-up", lacht Altena.

ABC traint in ieder geval buiten zolang de sporthallen gesloten zijn. Ook houden ze de geldende coronaregels in de gaten. Mochten volwassenen ook weer buiten mogen volleyballen, zullen ook zij welkom zijn. Verder is ABC in gesprek met zaalclubs en talententeams om te kijken of ook die trainingen kunnen worden verplaatst naar de Baggelhuizerplas.