Corona in Drenthe: 367 nieuwe positieve tests en 1 inwoner overleden

In Drenthe zijn de afgelopen dag 367 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Dat zijn er 75 meer dan gisteren. Het is ook hoger dan het gemiddelde aantal positieve tests over zeven dagen: dat ligt op 342.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM het bericht dat een inwoner uit de gemeente Aa en Hunze is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Een persoon uit Drenthe is de afgelopen dag opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona. Het gaat om iemand uit de gemeente Hoogeveen.

De meeste nieuwe coronabesmettingen zijn gemeld in Emmen: 58. Assen en Hoogeveen volgen met respectievelijk 49 en 44 nieuwe positieve coronatests. In totaal liggen er 43 coronapatiënten in een Drents ziekenhuis, van wie 15 op de intensive care.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 22-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2553 (+37) 10 22 (+1) Assen 7289 (+49) 82 25 Borger-Odoorn 2766 (+14) 38 21 Coevorden 4914 (+25) 66 35 Emmen 15087 (+58) 225 91 Hoogeveen 8299 (+44) 95 (+1) 46 Meppel 4269 (+22) 40 37 Midden-Drenthe 3765 (+32) 44 32 Noordenveld 3319 (+20) 40 27 Tynaarlo 3118 (+31) 30 26 Westerveld 1994 (+15) 22 23 De Wolden 3491 (+16) 43 28 Onbekend 290 (+4) 0 0

Het gemiddelde aantal coronagevallen is woensdag zo goed als gelijk gebleven, na meer dan twee weken van onafgebroken daling. Het is niet duidelijk of dit het begin van de omikrongolf is. De overheid en het RIVM houden er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende weken kan stijgen door de snelle verspreiding van de omikronvariant.

Landelijk iets meer

In Nederland zijn de afgelopen dag 13.460 positieve uitslagen van coronatests gemeld bij het RIVM. Dat zijn er iets meer dan de afgelopen dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de week iets oploopt.

De afgelopen zeven zijn er 94.765 positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 13.538 per dag.