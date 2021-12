Contact- en locatieverbod met Gasunie en medewerkers voor man uit Bronneger

De man uit Bronneger ligt al meer dan tien jaar met het overheidsbedrijf in de clinch over een schadevergoeding. In de jaren 70 legde de Gasunie drie buizen in de grond van de man. De schade die hierdoor ontstond is keurig voldaan. Ruim tien jaar geleden werd opnieuw een buis gelegd. Die schade is volgens de man uit Bronneger niet goed afgewikkeld. Het aardgastransportbedrijf zou toezeggingen hebben gedaan, maar die niet zijn nagekomen, zo meent de Drent.

Onsmakelijke cheques

De man uit Bronneger voelt zich afgescheept en voert sindsdien een juridische strijd met dit bedrijf. Ondertussen bezoekt hij het kantoor, maar ook medewerkers thuis. Hij stuurt brieven, kaarten en cadeaucheques die door de werknemers als onsmakelijk worden ervaren. De strafrechter veroordeelde de Drent in 2011 tot een boete voor het bedreigen van een (inmiddels gepensioneerde) medewerker. Hij liet zijn woning na dit incident beveiligen.

Opnieuw de strijd aangegaan

Via een kort geding in maart 2019 kreeg de man uit Bronneger een contact- en locatieverbod opgelegd met de Gasunie en de medewerkers. Hij ging hiertegen in hoger beroep. Het hof bekrachtigde deze verboden. Toen het hof ook nog opnieuw de schadevergoeding van de man uit Bronneger van tafel veegde, laaide de woede weer op. De Gasunie en de medewerkers werden opnieuw onaangenaam verrast door de bezoekjes en brieven van de Drent.

De man kan het niet verkroppen dat hij geen gelijk krijgt. De rechter vindt dat de gedragingen van de man niet door de beugel kunnen. De wijze waarop hij acteert richting het personeel en het bedrijf kan zeker als bedreigend worden ervaren, vindt de rechter. Er valt niet te verwachten dat de man uit zichzelf stopt met dit gedrag, daarom ziet de rechter geen andere mogelijkheid dan hem deze verboden op te leggen.

Bij elke overtreding moet de man binnen 24 uur een boete van 250 euro betalen met een maximum van 10.000 euro. Betaalt hij niet op tijd, dan moet hij twee dagen de cel in.

