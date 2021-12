FC Emmen geïnteresseerd in Volendammer: 'Nog niets concreet'

Vorige week werd FC Emmen gelinkt aan Roda JC-middenvelder Patrick Pflücke en vandaag is er opnieuw een speler van een concurrent die in verband wordt gebracht met een overgang naar de Drentse club: Mike Eerdhuijzen, een linksbenige centrale verdediger van FC Volendam.

De 21-jarige verdediger zou volgens enkele berichten op social media al rond zijn met de nummer 3 van de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen-technisch manager Michel Jansen laat weten dat die berichten nogal prematuur zijn. "Maar ja, net als Pflücke vinden we Eerdhuijzen wel een interessante speler. Beide spelers hebben een aflopend contract en dus hebben we links en rechts wat geïnformeerd. Ze speelden allebei een goede wedstrijd tegen ons en dan is het logisch dat je ze daarna ook wat intensiever volgt. Of het dan tot een bod komt, we wachten tot na het seizoen of dat het hier bij blijft is op dit moment nog onduidelijk." Een gegeven is wel dat de onderhandelingen met Eerdhuijzen, zeker als je kijkt naar een directe overstap, gemakkelijker zullen zijn dan met Pflücke. Laatstgenoemde is basisspeler bij Roda JC, terwijl Eerdhuijzen het vooral moet doen met invalbeurten.

Peet Bijen

Een directe overstap van Eerdhuijzen zou op zich ook niet onlogisch zijn want de beoogde concurrent/vervanger van aanvoerder Jeroen Veldmate, Peet Bijen, is nog altijd herstellende van een hielblessure. "We hadden gehoopt dat hij verder zou zijn, maar voorlopig is hij nog niet inzetbaar", aldus Jansen.

FC Volendam laat op haar beurt, aan NH Sport weten dat er geen concrete interesse voor Eerdhuijzen is van zowel Emmen als een andere club.