Dr. Nassau College-locatie in Norg gaat pas in 2023 dicht

De middelbare school in Norg gaat een jaar later dicht dan gepland. Dat maakte wethouder Alex Wekema vanavond bekend tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld.

Het Dr. Nassau College in Norg zou aanvankelijk na de zomer van 2022 al sluiten. De reden hiervan is dat het persoonlijke onderwijs in Norg veel scholieren vanuit onder meer Assen trekt, terwijl veel scholieren uit Norg juist voor een school elders kiezen. Verder is het schoolgebouw in Norg sterk verouderd.

Te vroeg

Nu blijkt dat de sluiting voor het overkoepelende orgaan van de school toch te vroeg komt. "De verwachting is dat de school in Norg nog een jaar langer openblijft", aldus Wekema. De wethouder voegde toe dat ook de zomer van 2023 nog onder voorbehoud van 'alle mitsen en maren' is.

Wat er met de locatie gaat gebeuren wanneer de school er vertrekt, is nog niet duidelijk. In Norg wordt gezinspeeld op woningbouw, maar mogelijk kan het ook een tijdelijk onderkomen worden voor obs De Hekakker. Wanneer de basisschool dan aan een renovatie of verhuizing zou beginnen, zou kunnen worden uitgeweken naar de naastgelegen school.

