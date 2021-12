Foodtruck in Dwingeloo is zegen voor personeel en dorp tijdens lockdown

Het gaat niet eens om de verdiensten. Nee, het is een manier om het personeel toch nog een beetje aan het werk te houden. "Ik heb 34 medewerkers en die voelen er niets voor om weer thuis te zitten. Ze staan te popelen om de foodtruck te bemensen. Er staan ook twee mensen in de keuken en dat is wel een beetje overdreven", zegt Bergmans.

Sociale functie

Het is een ook manier om contact te houden met het personeel. "Anders weet je niet wat er in hun hoofd omgaat. Door ze regelmatig te spreken weet je wat er leeft. En dat is belangrijk, want straks als het weer druk wordt, moeten ze er weer tegenaan", aldus Bergmans.

De foodtruck heeft ook een sociale functie. "Er zijn mensen die komen iedere dag sinds we open zijn. Mensen hebben ook niets te doen en komen dan hier om even een praatje te maken", licht Bergmans toe.

Warm gevoel

Werknemer Eline Schulting is blij met het initiatief, ook al staat ze wel te blauwbekken in de kou. "We hebben zondag de koppen bij elkaar gestoken en dit samen bedacht. Het geeft echt een familiegevoel. Ik ben er trots op dat we dit zo kunnen doen", straalt ze.

Een van de klanten is haar vader Jans Schulting. Die komt even een bakkie koffie halen om op te warmen nadat hij wat foto's heeft gemaakt in Dwingeloo. De hete damp slaat op zijn gezicht. "Heerlijk. Normaal fotografeer ik in Ruinen, maar nu ben ik naar Dwingeloo gekomen vanwege die foodtruck hier. Hartstikke goed."