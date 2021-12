Groen licht voor Sporthuis Peize na verwarrende vergadering

Bij de beide coalitiepartijen leven zorgen over de exploitatie van het sporthuis. De exploitatie en het beheer hiervan zullen namelijk voor de rekening van de voetbalvereniging komen. "We hopen van harte dat het plan doorgaat, maar we willen straks worden bijgepraat over de afspraken in de gebruiksovereenkomst. We willen niet dat de voetbalvereniging straks met een scheur in de broek zit", zo spreekt Tiemen Ensink namens PvdA/GroenLinks.

Zand in de motor

Dat de twee grootste coalitiepartijen pas op de avond van de besluitvormende vergadering met een amendement komen om de exploitatie en de duurzaamheid van het gebouw tegen het licht te houden, stuitte op ergernis bij de oppositie. "De situatie wordt steeds verwarrender en treuriger voor VV Peize", zegt Henk Koekkoek (Lijst Groen Noordenveld). "Zij wachten al zo lang op een nieuw gebouw, maar dit gaat weer vertraging opleveren."

Robert Meijer (VVD) noemt het voorstel 'minachting naar het bestuur van VV Peize'. "We zijn bij het hele proces betrokken geweest en konden sturen waar nodig. Ensink strooit op deze manier zand in de motor van de voetbalvereniging."

Hoogst ongebruikelijk

Oudgediende Harm Holman (CDA) noemt de gang van zaken 'hoogst ongebruikelijk'. "We zeggen dat we vertrouwen hebben in het bestuur, maar willen nu wel experts inhuren om naar de exploitatie te kijken. Dat is volgens mij nog niet eerder zo diepgravend gebeurd."

Nadat wethouder Jeroen Westendorp aangeeft dat het niet mogelijk is om al voor 20 januari een goed antwoord op de vragen van de coalitiepartijen te geven, besluiten zij het amendement in te trekken. Daarvoor is tegen het eind nog een laatste schorsing van 20 minuten nodig.

Alleen Koopman tegen

Het sporthuis in Peize moet voor maximaal 2.150.000 euro worden gerealiseerd en gaat dienen als multifunctioneel sportcomplex. De initiatiefnemers hopen dat na de zomer van 2022 de eerste schop in de grond gaat. De gemeente Noordenveld hoopt nog dit jaar de aanbestedingsprocedure te voltooien.

Bij de uiteindelijke stemming over het plan valt op dat Rikus Koopman als enige van de Gemeentebelangen-fractie tegenstemde. De oud-voorzitter van voetbalvereniging GOMOS ziet nog steeds te veel risico's binnen de exploitatie. Voor hem reden om, in tegenstelling tot de rest van de raad, tegen te stemmen.

