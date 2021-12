'Kap Oosterduinen is volgens de regels, gemeentevergunning niet nodig'

De eigenaar van het stuk bos in de Oosterduinen wat begin deze maand tegen de vlakte ging, hoefde geen vergunning hiervoor aan te vagen bij de gemeente Noordenveld. Dit in tegenstelling tot wat wethouder Kirsten Ipema eerder die maand tegenover RTV Drenthe zei.

Eigenaar Henk Bosma gaf in een reactie aan dat hij alleen de provincie Drenthe op de hoogte hoefde te stellen van de kap. Via die weg zou de gemeente worden ingelicht, die dat dan weer kon communiceren naar omwonenden. Dat laatste gebeurde niet. Volgens wethouder Kirsten Ipema omdat eigenaar Bosma ook bij de gemeente een vergunning had moeten aanvragen.

Herplant

Achteraf blijkt dat anders te liggen. Na vragen van Lijst Groen Noordenveld tijdens de raadsvergadering van woensdagavond, gaf Ipema te kennen dat Bosma volstond met een aanvraag bij de provincie. "De regels zijn nogal diffuus", excuseerde Ipema zich.

"We willen voortaan beter communiceren naar omwonenden over de regels rondom bomenkap", vervolgde ze. "Daarbij willen we ook in beter contact staan met de provincie Drenthe."

Momenteel is de gemeente Noordenveld in gesprek met de eigenaar over herplant op het perceel. "Dit is ook in de Wet Natuurbescherming van de provincie Drenthe geborgd. We zijn in gesprek over hoe de herplant eruit moet komen te zien."

Lees ook: