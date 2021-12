Wat vind jij: Huisartsen moeten massaal gaan meeprikken om de boostercampagne te stimuleren

Huisartsen in Drenthe willen dat alle 50-plussers in onze provincie voor de jaarwisseling een boosterprik hebben gehad. Ze hebben hiervoor een plan opgetuigd. De huisartsen zijn er naar eigen zeggen klaar voor en kunnen binnen 48 uur het plan gaan uitvoeren.

Het doel van het kabinet is om alle 60-plussers in ons land voor 31 december te vaccineren. De Drentse huisartsen willen dus nog een groep daaraan toevoegen, omdat de nood volgens hen hoog is. Ze maken zich ernstige zorgen over de omikronvariant van het coronavirus, waardoor ze verwachten dat 50-plussers een grotere kans hebben om op de intensive care te belanden. Als dat gebeurt, dreigt volgens hen een zorginfarct in ons land.

