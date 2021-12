Drentse huisartsen willen alle 50-plussers voor jaarwisseling boosterprik geven

Alle 50-plussers in Drenthe voor de jaarwisseling een boosterprik; volgens de huisartsen in onze provincie is dit mogelijk. Ze hebben hiervoor een plan opgezet. De huisartsen zijn hier naar eigen zeggen klaar voor en kunnen het in theorie binnen 48 uur gaan uitvoeren.

Het kabinet heeft als doel om alle 60-plussers in ons land voor 31 december te vaccineren, Huisartsenzorg Drenthe wil daar dus nog tien geboortejaren aan toevoegen. Volgens hen is de nood dan ook erg hoog. Ze maken zich ernstige zorgen over de omikronvariant van het coronavirus, omdat ze verwachten dat 50-plussers daardoor een grotere kans hebben om op de intensive care te belanden. Als dat gebeurt, dreigt een zorginfarct in Nederland, vrezen de artsen.

Open brief

Om hun plan succesvol te maken, moeten nog wel vaccins geleverd worden aan de huisartsen. Die komen nu bij de GGD aan. "We hebben de afgelopen week een open brief gestuurd aan demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Daar hebben we geen reactie op gekregen. Dat frustreert ons enorm, want we maken ons echt zorgen om wat komen gaat", zegt huisarts Martijn Mantingh.

Mantingh geeft aan dat het echt nog wel lastig wordt om die vaccins te krijgen. "Nieuwe initiatieven worden niet gesteund door het ministerie en het RIVM." Dat huisartsen in Noord-Brabant wel zelf boosterprikken mogen zetten voor 60-plussers komt omdat het al een ouder initiatief was, zegt Mantingh, die huisarts is in Gieten.

"We hebben echt ontzettend hard gewerkt om de vaccins te krijgen, maar we krijgen iedere keer nul op het rekest. We gaan er alles aan doen om die vaccins te krijgen." Daarvoor trekken de Drentse huisartsen samen op met huisartsen uit de provincies Groningen en Friesland en de regio's Zwolle en Vechtdal. "Dan komen we niet over als roepende in een woestijn."

Huisartsenpraktijken dicht

Om de enorme boostercampagne in Drenthe uit te voeren, gaan enkele huisartspraktijken voor één dag dicht, zodat de artsen vrijgemaakt kunnen worden om te gaan prikken. Voor de patiënten van deze praktijken zal het betekenen dat ze die dag voor een consult naar een huisartsenpost in de buurt zullen moeten. Dit is onderling, tussen de huisartsen en de huisartsenposten, besproken en geregeld. De meeste huisartspraktijken kunnen echter openblijven, omdat ze de zorg kunnen opvangen met eigen personeel.

Mocht het plan van de huisartsen uitgevoerd worden, dan zijn er nog wel locaties nodig waar de huisartsen de Drenten massaal kunnen boosteren. De Drentse huisartsen denken hierbij aan een kerken en schoolgebouwen.

Het vaccineren kan niet in de huisartsenpraktijk, omdat er meer ruimte nodig is. "Het probleem zit hem in het kwartier dat mensen na de vaccinatie moeten blijven ter observatie. Die ruimte is er gewoon niet in de praktijk", zegt huisarts Mantingh, tevens bestuurslid van de Huisartsenzorg Drenthe. De locaties zijn echter nog niet geregeld. "Het is zonde van de tijd om ze te regelen als we vervolgens geen vaccins krijgen."

Code zwart

Dat de Drentse huisartsen zo'n haast hebben met de boosterprik, komt omdat ze zich ernstig zorgen maken over de omikronvariant. Ze waarschuwen voor code zwart in januari in Drenthe, ondanks dat het met de besmettings- en ziekenhuiscijfers op dit moment de goede kant op lijkt te gaan. En de vergelijking met Zuid-Afrika, waar omikron vandaan komt, gaat ook niet op, aldus Mantingh. Hij noemt een paar verschillen: de bevolking is daar jonger en het is daar nu zomer.

De boodschap van het kabinet en het RIVM is nu steeds dat alle 60-plussers voor het einde van het jaar een boosterprik hebben kunnen krijgen. Mantingh: "Wij zien heel veel problemen. Ouderen komen er niet doorheen om een afspraak te maken. En als ze een afspraak hebben, is dat soms pas in januari. Wij voorzien daarin hele grote problemen." Daarna moeten de mensen die tussen de 50 en 60 jaar oud zijn nog een boosterpik krijgen. Die groep is ook juist vatbaar voor omikron, zeggen de huisartsen. "Wij willen het scenario dat die doelgroep massaal op de intensive care komt, voor zijn."

Mantingh geeft wel aan dat dit het zwartste scenario is. "We hopen oprecht dat we het fout hebben. Maar we moeten ons er wel op voorbereiden. Je weet het gewoon niet met dit virus. De modellen veranderen constant."

De huisartsen hebben het ook gehad over het vaccineren van alle 18-plussers, maar dat is niet haalbaar en realistisch, zegt Mantingh. Daarom ligt nu de volle aandacht op de 50-plussers.

Radiowagentje door het dorp

De huisartsen hebben ook nagedacht over hoe ze al deze Drenten voor de boosterprik kunnen bereiken. "Geen brief. Dat duurt gewoon te lang." Het moet centraal gecommuniceerd worden. "Desnoods gaan we maar met radiowagentjes of dorpsbodes door de dorpen en steden rijden om de boodschap over te brengen."

Maar alles valt of staat met de levering van vaccins. Als de vaccins toegezegd zijn, wordt er contact opgenomen met de gemeenten voor de locaties. Dan kunnen de huisartsen binnen 48 uur klaar zijn om te beginnen, zegt Mantingh.

Lees ook: