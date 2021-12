Code oranje vanwege gladheid door ijzel en ijsregen

"Er trekt lichte regen over Drenthe, die meteen verandert in ijzel en als je goed luistert buiten, kun je soms ook ijsregen horen. Dat zijn heel kleine bevroren regendruppeltjes die als korreltjes naar beneden vallen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. "Dat is een heel mooi geluid. IJsregen heb je meestal aan het eind van een vorstperiode."

Code oranje tot 13 uur

De waarschuwing van het KNMI geldt voor alle provincies behalve Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Waddeneilanden. In de meeste gebieden verdwijnt de mogelijke gladheid in de loop van de ochtend. In Noord-Nederland kan het ook vanmiddag glad blijven. In onze provincie gold code oranje aanvankelijk tot acht uur vanavond, maar dit is inmiddels bijgesteld. Om één uur vanmiddag wordt de weerwaarschuwing ingetrokken.

Vanwege de waarschuwing adviseert het KNMI automobilisten hun rijgedrag aan te passen en de weerberichten en waarschuwingen te volgen. Rijkswaterstaat meldt dat in verband met de kans op gladheid extra is gestrooid.

Koud weer met Kerst

Het weer verandert volgens Van der Zwaag de komende nacht compleet. De vorst is voorbij en morgen wordt het zelfs 7 graden. "Maar morgenavond, kerstavond, draait de wind en komen we weer in de koude lucht te zitten. Dan gaat het wél weer vriezen." Volgens de weerman kan de temperatuur dalen naar -4 tot -5 graden. "Eerste kerstdag blijft de temperatuur waarschijnlijk onder nul. We krijgen mooi winterweer met zon. Lekker weer om even naar buiten te gaan."

Zondag kan het volgens Van der Zwaag in de loop van de dag opnieuw glad worden.: "Er is dan opnieuw kans op ijzel door milde regen die dan gaat vallen."