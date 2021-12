In deze Drentse gemeenten zijn tijdens kerst de supermarkten open

Een belangrijk ingrediƫnt voor het kerstdiner vergeten, of toch nog even een extra fles wijn halen? Op eerste kerstdag kun je in Drenthe in 41 supermarkten terecht. Op tweede kerstdag zijn er een stuk meer winkels open in onze provincie.

Met name in Assen openen veel supermarkten tijdens eerste kerstdag hun deuren: veertien, wat neerkomt op 82 procent van alle supermarkten in de gemeente. In Noordenveld gaat driekwart van alle supers open op eerste kerstdag en in Borger-Odoorn en Westerveld de helft. Onderaan het lijstje bungelt Emmen, waar slechts twee winkels opengaan, zeven procent van het totale aantal.

108 supermarkten

Op tweede kerstdag zijn er in heel Drenthe 108 supermarkten geopend. In Meppel en Borger-Odoorn zijn alle supers open. In Assen zestien, 94 procent van het totaal. Emmen verbetert zich sterk met 26 geopende supermarkten (87 procent). In De Wolden zijn met vier winkels procentueel de minste supermarkten open.

Landelijk gezien zijn op eerste kerstdag bijna de helft van alle supers open en op tweede kerstdag acht op de tien.

