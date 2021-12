DHL start in 2022 met de bouw van CityHub XL in Emmen

Koeriersbedrijf DHL start in de tweede helft van volgend jaar met de bouw van een overslagcentrum aan de Nijbracht in Emmen. Deze zogenoemde CityHub XL komt op een nog braakliggend terrein van 1200 vierkante meter. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2023.

DHL heeft de grond inmiddels van de gemeente gekocht. Het centrum gaat als uitvalsbasis dienen voor het bezorgen van pakketten bij huishoudens, winkels en bedrijven in en rond Emmen. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van elektrische bestelauto's, cargo-fietsen of andere kleine voertuigen.

350 miljoen euro

DHL kondigde afgelopen zomer een omvangrijk investeringstraject van 350 miljoen euro aan waar de bouw van 26 nieuwe CityHubs in heel Nederland ook onderdeel van uitmaken.

Op deze locaties vertrekken gemiddeld negentig ritten per dag, waarvan zestig overdag en dertig in de avond, met korte routes met honderd tot tweehonderd adressen.

In het noorden van Nederland verrijzen ook centra in Leeuwarden en Groningen. In de laatstgenoemde plaats klonk vorige maand het startschot voor de bouw.

Naast het vervoer wordt ook de bouw van de CityHub duurzaam uitgevoerd. Het nieuwe pand wordt gasloos en voorzien van zonnepanelen.

Tegen de 100 mensen

Volgens woordvoerder Ewout Blaauw van DHL gaan straks tegen de 100 mensen aan de slag bij de nieuwe locatie in Emmen. Dit zijn geen nieuwe vacatures. De arbeidsplaatsen worden ingevuld door medewerkers die op een andere DHL-locatie in Emmen werkzaam zijn. "Hier zitten ook uitzend- en tijdelijke krachten tussen. Het is de bedoeling om deze groep meer aan ons te binden."

Volgens Blaauw is de uitbreiding noodzakelijk voor een goede spreiding in het land. "Per regio hebben we gekeken naar waar de kern zit en we relatief de minste kilometers hoeven te rijden." In dat geval kon DHL letterlijk en figuurlijk niet om Emmen heen.

Economisch wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen zegt blij te zijn met deze ontwikkeling. "Dit is een mooie bijdrage aan onze werkgelegenheid."