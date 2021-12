Doek valt voor DTM op TT Circuit Assen

Er komt geen vierde editie van de DTM op het TT Circuit in Assen. Dat zegt sportpromotor Lee van Dam uit Assen. De onderhandelingen over een vervolg op de eerste drie race-weekenden zijn om financiƫle redenen stukgelopen.

De derde editie van het kampioenschap van Duitse toerwagens werd in september bezocht door 40.000 bezoekers, verdeeld over drie dagen. Daarmee was het de meest succesvolle editie van Deutsche Tourenwagen-Masters. Maar na drie edities liep het contract tussen de DTM-organisatie en het TT Circuit af.

Van Dam is namens het circuit maandenlang in onderhandeling geweest met DTM-baas Gerhard Berger. Vertegenwoordigers van de verschillende automerken die meedoen aan het kampioenschap, waren enthousiast over Assen, maar uiteindelijk was het wel of niet doorgaan van de DTM in Assen afhankelijk van overeenstemming over de financiën. "Wij willen op zich wel verder, wij hebben er drie jaar lang energie in gestoken om dit op poten te zetten", zei Lee van Dam na het raceweekend in september.

Uiteindelijk zijn hij en Berger er niet uitgekomen.

