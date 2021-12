Weinig steun voor vaccinatieplan Drentse huisartsen

Volgens LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld is het geweldig dat meerdere huisartsen in Nederland initiatieven hebben ontplooid. "Maar we hebben afgesproken dat we nu kiezen voor de meest efficiënte route voor de boostervaccinaties en dat is via de GGD GHOR Nederland."

Het ministerie van VWS sluit zich hierbij aan. "We hebben maandag een richtlijn voor het vaccineren gepubliceerd. Hier houden we ons aan. We passen het niet bij elk nieuw initiatief aan", aldus een woordvoerder. "Huisartsen hebben een heel belangrijke taak bij het vaccineren van niet mobiele thuiswonenden. Daarnaast vaccineren zij mensen in instellingen zonder eigen medische dienst. Verder laten we het vaccineren bij de GGD. Zij doen dit massaal en hebben hiervoor één systeem."

GGD Drenthe volgt landelijk beleid

Drentse huisartsen vrezen door de nieuwe omikronvariant van het coronavirus een zorginfarct in januari. Om dit te voorkomen, hebben zij een plan ontwikkeld waarmee ze ook alle 50-plussers kunnen vaccineren voor het eind van het jaar. De landelijke richtlijn is dat alle 60-plussers voor januari een boostervaccinatie moeten kunnen krijgen, maar volgens de huisartsen lopen ook de 50-plussers een groot risico om door omikron op de IC te belanden.

Om hun plan te kunnen uitvoeren, hebben de huisartsen vaccins nodig en die krijgen ze niet, dat is nu duidelijk. "We volgen op dit gebied het landelijke beleid", aldus een GGD-woordvoerder. "Op dit moment zijn we enorm aan het opschalen op onze priklocaties. Hier kunnen wij ontzettend veel en heel snel mensen vaccineren. De huisartsen hebben we heel hard nodig voor het vaccineren van mensen die niet naar een GGD-locatie kunnen komen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen boven de 18 jaar, die een boostervaccinatie wil, eind januari ook een vaccinatie heeft gekregen."

De woordvoerder benadrukt dat de GGD Drenthe hetzelfde doel heeft als de Drentse huisartsen. "We delen ook de zorg over een zorginfarct en willen ook dat iedereen zo snel mogelijk een boosterprik krijgt, maar we werken heel bewust met zulke grote vaccinatielocaties. Dat werkt het allersnelste. Elke medewerker kan daar iedere drie minuten iemand vaccineren."

Verbijstering bij Zorgbelang Drenthe

Zorgbelang Drenthe vindt dat het een chaos is rond het boosterprikken tegen corona. "Ik ben verbijsterd dat het door de starre bureaucratie bij de GGD en het Ministerie van VWS niet mogelijk is dat bijvoorbeeld huisartsen helpen bij het boosteren. GGD en VWS nemen hiermee onverantwoord grote risico's", aldus bestuurder-directeur Jan van Loenen. Hij vindt het een prima plan van de huisartsen.

"Het helpt een grote groep extra mensen te beschermen tegen de hoogst besmettelijke omnikronvriant. Het aanbod van de huisartsen betekent een versnelling en bovendien kennen huisartsen hun patiënten als geen ander en kunnen ze mogelijk twijfelaars over de streep trekken." Van Loenen maakt zich ernstige zorgen over de omnikronvariant. "Als de boosterchaos zo doorgaat, koersen we op code zwart in de ziekenhuizen af. We zijn de afgelopen weken al een paar keer gevaarlijk dichtbij geweest. Er telt momenteel maar één ding: zo snel mogelijk zo veel mogelijk boosterprikken zetten. Ik roep de GGD en VWS dringend op de bureaucratie opzij te zetten."