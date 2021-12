Witbrood wordt schaap Kiwani fataal op dierenweide in Assen

"Kiwani werd zaterdag hartstikke ziek. De dierenarts is gekomen en zondag is hij gestorven", vertelt voorzitter Kees van Ee van Stichting Dierenweide Oranjebond. "Vlak voor het weekend is er veel witbrood over het hek gegooid en herkauwende dieren kunnen daar niet tegen. Een schaap heeft vier magen. Brood blijft heel lang in de magen zitten en gaat dan gisten." Pensverzuring is de officiële doodsoorzaak. Kiwani is acht jaar oud geworden.

Voeren in overleg

Voeren is verboden voor bezoekers van Oranjebond. Vrijwilligster Anna Hendrikse: "Bezoekers doen het wel regelmatig. Er hangen bordjes waarop staat dat voeren verboden is, maar veel mensen trekken zich daar niks van aan. Ze willen graag dat de dieren naar het hek komen en lokken ze met eten."

Als je de dieren iets wilt geven - ze zijn bijvoorbeeld dol op groente en fruit - kan dat wél in overleg met de vrijwilligers. "Als mensen ons zien, kunnen ze altijd even vragen en dat gebeurt ook regelmatig. Het is belangrijk dat ze niet te veel krijgen. Het is niet anders dan bij mensen, voor ons is te veel eten ook niet goed." Van Ee: "De dieren krijgen daarnaast aangepast voer, daar hebben de vrijwilligers verstand van."

Op zoek naar een opvolger

Bij Oranjebond hebben ze nog niet eerder meegemaakt dat één van de dieren op deze manier is dood gegaan. "Het is heel vervelend. Ik heb inmiddels op internet gezocht en daar las ik dat er sinds 2003 regelgeving is voor het voeren van dieren. Maar ja, we kunnen hier geen agent neerzetten die de hele dag gaat controleren. We gaan nu duidelijkere borden ophangen."

Er zijn nog twee kleinere schapen van een Frans ras op de dierenweide, maar het Drentse heideschaap mag volgens Van Ee niet ontbreken. "Volgend jaar gaan we op zoek naar een nieuwe. Het Drentse ras bestaat al vierduizend jaar. Het is een heel bijzonder beest."