Harry's Blues 26 december 2021

In de laatste uitzending van 2021 is Koert Broersma te gast. Hij is bestuurslid van de stichting Blues in Grolloo en auteur van het boek Somebody will know someday. Maar bovenal is hij een muziekliefhebber. Niet alleen van de muziek van Cuby & the Blizzards of blues maar ook zeker van folk en americana. Hij houdt van 'muziek met een verhaal'. Dat blijkt ook wel uit zijn keuze voor deze uitzending. En als toetje een eerbetoon aan de begin deze maand overleden Michael Nesmith. Bekend van The Monkees, maar muzikaal tot veel meer in staat dan dit ínstant' popgroepje.