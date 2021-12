PVV heeft nieuwe ploeg in Emmen: 'Je moet een dikke huid hebben'

De PVV heeft vandaag de nieuwe kieslijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In oktober maakte de provinciale fractie bekend dat ze in Emmen niet door wil gaan met de huidige ploeg.

Klaas Bosma uit Emmer-Compascuum prijkt bovenaan het lijstje en is de beoogd fractievoorzitter. Naast hem worden ook Tommy Post (Nieuw-Dordrecht), Mirjam Kuhl (Schoonebeek) en Patrick Notmeijer (Emmen) opgesteld.

'Stabiele groep noodzakelijk'

Bosma is geen onbekende binnen de PVV-gelederen. In voorgaande jaren stond hij onder meer op de kieslijst voor de Provinciale Staten. Hij was een van de acht kandidaten die de PVV op het oog had. "Sinds drie jaar heb ik mijn camperbedrijf verkocht en als zodanig meer ruimte."

Toen hij het nieuws vernam dat de PVV niet met de huidige fractieleden wilde doorgaan, besloot hij in het gat te springen. "Ik zag de bui al hangen dat de PVV het niet zou lukken de juiste mensen zou krijgen. Dat speelde ook mee in mijn beslissing mee te doen."

Volgens Bosma is het noodzaak om een stabiele groep neer te zetten. "Eentje die zichtbaarder is en echt een achterban creëert. Met deze nieuwe groep willen we echt als een succes neerzetten."

Rumoer

De PVV kwam in 2018 met drie zetels in de raad. De partij speelde zich vooral in de kijker door de hoeveelheid rumoer rondom diverse leden. Twee raadsleden werden veroordeeld. Tom Kuilder voor het stalken van zijn ex-vriendin en Martijn Storm voor het doen van een valse aangifte. De samenwerking tussen de drie raadsleden (Edwin Rixtum is nummer drie) verliep ook roerig.

Zowel Kuilder (die ook in opspraak kwam door het retweeten van extreemrechtse berichten) als Storm braken op verschillende momenten met de partij. Kuilder keerde weer terug en Sonja Rixtum-Kort (de vrouw van Rixtum) nam de plaats van Storm in. Laatstgenoemde brak op haar beurt in oktober weer met de partij en ging als 'eenvrouwsfractie' verder. "We hebben in ieder geval een voorbeeld van hoe het niet moet", aldus Bosma.

Een verkiezingsprogramma hebben de nieuwelingen nog niet. Bosma verwacht die in de loop van volgende week bekend te maken. De Compascuumer verwacht vier zetels op te strijken in maart.

Voor het team gaan

Fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de provinciale PVV-fractie istevreden met de kersverse kieslijst. De vier leden zijn volgens hem goed bekend binnen de partij. "Klaas is altijd betrokken op de achtergrond geweest. Hij durft zijn mening te ventileren en is als lokaal ondernemer goed bekend in de regio."

Kuhl en Post hebben volgens Uppelschoten al eens meegedraaid met de provinciale fractie. "Een groep mensen die meer voor het team gaat dan voor de individuele successen", verwacht de provinciale fractievoorzitter.

Durven

De kieslijst is bescheiden, erkent Uppelschoten. De zoektocht naar nieuwe mensen, was dan ook een pittige. "Je moet je durven afficheren als PVV'er", vertelt hij daarover. "De partij roept bij sommige mensen negatieve reacties op. Wat dat betreft moet je een dikke huid hebben."

Lees ook: