Het Drentse Landschap lanceert Natuurfonds Drenthe

De Drentse natuur staat steeds meer onder druk. Daarom lanceert Het Drentse Landschap een Natuurfonds voor Drenthe. Het doel is om grond aan te kopen, dit in te richten als natuur en dit behouden voor de toekomst.

Volgens de stichting is voor het welzijn van mens en dier belangrijk dat de natuur in Drenthe wordt uitgebreid en dat bestaande natuur wordt veiliggesteld. Het eerste project waar Het Drentse Landschap via dit fonds hulp voor vraagt is het Westersche Veld, ten zuiden van Rolde. Dit is een gebied met een afwisseling van heidevelden, veenontwikkeling, bossen en landbouwgronden.

Nieuwe manier van natuurbeheer

Onlangs kreeg Het Drentse Landschap de mogelijkheid om te participeren in de BV Landgoed 'Westersche Veld van Rolde'. "Regelmatig worden we benaderd door particulieren met het verzoek of we niet iets kunnen doen om de verdere verloedering van Drenthe tegen te gaan", vertelt Sonja van der Meer, directeur van Het Drentse Landschap. "Dat is niet eenvoudig, maar als zich een kans aandient dan hoeven we daar vaak niet lang over na te denken."

Voor het Drentse Landschap is dit een nieuwe manier om natuur te beheren en veilig te stellen. "Dit unieke particuliere natuurgebied nabij Rolde willen wij graag behouden", vervolgt Van der Meer. "Uiteraard is daar geld voor nodig. Via het Natuurfonds Drenthe hopen we voldoende middelen binnen te krijgen om niet alleen het Westersche Veld, maar in de toekomst ook nieuw te ontwikkelen natuur te kunnen bekostigen."

Natuur voor de toekomst

Voor 7,50 euro kan Het Drentse Landschap één vierkante meter natuur voor de toekomst veiligstellen. Dit is het bedrag waarin zowel de aankoop van grond als ook het herstellen van de natuur, of het omvormen van landbouwgrond naar natuur en het beheer in de jaren erna is verwerkt. Klik hier voor meer informatie over het fonds.

