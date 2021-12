Veel bermen langs wegen onveilig, in Drenthe vooral zorgen om N48

Bijna de helft van alle bermen langs de wegen in Nederland is onveilig. In Drenthe zijn vooral zorgen om de situatie langs de N48, zegt Rijkswaterstaat.

Een veilige berm moet vrij zijn van obstakels zoals bomen en borden. Langs snelwegen moet deze zone volgens Rijkswaterstaat 13 meter breed zijn en bij N-wegen 4,5 tot 10 meter, afhankelijk van de snelheid. Uit een nieuw rapport van Rijkswaterstaat blijkt dat 42 procent van de autosnelwegen en 44 procent van de N-wegen nog niet voldoen aan deze laatste inzichten voor een veilige berm.

"De situatie in Drenthe is vergelijkbaar met de landelijke cijfers", zegt Anghela Lolkama van Rijkswaterstaat. Kijkend naar de wegen in onze provincie zijn er vooral zorgen om de N48, laat ze weten. Dat is de weg die loopt van knooppunt Hoogeveen naar de N34/N340 bij Ommen. "Er is daar niet veel ruimte om uit te wijken."

Dodelijke ongevallen

Een obstakelvrije en brede berm kan levens redden. Uit een onderzoek van de organisatie Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat in 2019 in totaal 62 dodelijke ongevallen plaatsvonden op rijkswegen, waarvan 27 na aanrijding met een obstakel in de berm.

Volgens Lolkama wordt door het ministerie van Infrastructuur 30 miljoen euro geïnvesteerd om 'landelijk de meest onveilige situaties alvast op te pakken'. Ze verwacht dat dit niet genoeg is. "Maar het is een goed begin."