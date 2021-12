Woningen op terrein oude aardappelmeelfabriek Coevorden, onduidelijkheid over gedenksteen

Vrachtwagens rijden af en aan, de bouwgrond wordt klaargemaakt. Over een half jaar staan er namelijk dertig nieuwe woningen op het terrein van de oude aardappelmeelfabriek De Centrale in Coevorden. De woningen gaan deze feestdagen nog in de verkoop.

De woningen aan de Gramsbergerstraat worden gebouwd door Koenen Bouw uit Emmen. Andere ontwikkelaars willen nog eens eens zeventig woningen bouwen naast het gebied van de oude fabriek en op alle overige lege kavels van de wijk Vosmaten. Deze nieuwbouwwoningen zullen tegen het einde van 2023 opgeleverd.

Beide plannen gaan om laagbouw met maximaal twee woonlagen. Met laagbouw worden de bouwkosten onder controle gehouden volgens de projectontwikkelaars. "En de woningen zijn daardoor ook als levensbestendige woning inzetbaar", vertelt Arjan Moes, directeur projectontwikkeling Noord van VolkerWessels, moederbedrijf van Koenen Bouw.

Onduidelijkheid over voorgevel oude Fabriek

Het enige waar nog onduidelijkheid over bestaat zijn de plannen over de historische voorgevel van de fabriek. Op deze voorgevel is een steen te vinden ter nagedachtenis aan drie omgekomen fabrieksarbeiders bij de bombardementen van 1944. "De voorgevel is van woningcorporatie Domesta en zij zijn in gesprek met Koenen Bouw. Wij zijn ons zeer bewust van de historische waarde", vertelt Ingrid Prins van Koenen Bouw.

Domesta laat weten in januari met meer duidelijkheid te komen over de voorgevel.

Plannen achter de oude fabriek

Op het terrein zelf worden rijtjeswoningen gebouwd, een mix van huur- en koopwoningen zijn. "Het bijzondere is dat de woningen waarschijnlijk deze zomer al klaar zijn. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van voorgefabriceerde delen", legt Moes uit. "Het enige wat dan nog gebeuren moet, is de huizen als een bouwpakket in elkaar zetten op locatie."

De woningen zijn bedoeld als seniorenwoningen. "Maar elke keer als wij bedenken dat de woningen voor een bepaalde doelgroep zijn, dan blijkt achteraf dat iedereen die woningen koopt, behalve de doelgroep die wij in gedachte hadden", lacht Moes. "Dus ik laat me er liever niet over uit, ik ben benieuwd wie er op af komt."

Overige plannen in de wijk Vosmaten

Op de overige kavels van de wijk Vosmaten gaan Vancouver Vastgoed en Santman Projectontwikkeling zich richten op twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande huizen en duplexwoningen. Ook hier zal het om een mix gaan van huur- en koopwoningen. Het gaat om woningen aan de Gramsbergerstraat, Hopklaver, Walstro, Steenanjer, Akkerwinde, Weegbree, Moesdistel en Commiezenweg.

Voordat deze plannen voor 2023 werkelijkheid worden, moet het bestemmingsplan van de locaties nog wel gewijzigd worden. Op de huidige locaties staat nu namelijk hoogbouw gepland voor tachtig appartementen.