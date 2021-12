Meeste Wmo-achterstanden weggewerkt in Assen

De meeste Wmo-aanvragen in Assen zijn weggewerkt. In juli van dit jaar liet de gemeente weten dat het aantal Wmo-aanvragen alleen maar opliep. Volgens de gemeente heeft de speciaal ingerichte projectgroep 'hard gewerkt' om alles weg te werken. Dat is grotendeels gelukt.

Alleen voor beschermd wonen geldt nog een wachttijd. Deze is wel ingelopen, maar er is nog een kleine achterstand. "Dit komt door ziekte en een krappe arbeidsmarkt. Op dit moment hebben we hier tijdelijk minder capaciteit." De gemeente verwacht dat deze achterstanden in maart volgend jaar weggewerkt zijn.

Om de achterstanden sneller aan te pakken zijn er meer medewerkers ingezet en er zijn aanpassingen gedaan in de processen van het afgeven van de Wmo-indicatie om het proces te versnellen.

Achterstanden wegwerken

Vorig najaar zei de gemeente Assen dat ze extra zou inzetten op het verwerken van de achterstanden en verwachtte voor de zomer van dit jaar 'bij te zijn'. Dit werd niet gehaald, en ondertussen liepen de achterstanden alleen maar op. "Wij hopen dat we in het najaar alle achterstanden hebben weggewerkt", meldde de gemeente in de zomer. Assen is niet de enige gemeente met een stijging in de Wmo-aanvragen. Ook andere gemeenten in Nederland hebben te maken met een stijging in het aantal Wmo-aanvragen.

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een beroep gedaan worden op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis als dit door een beperking niet (meer) lukt.

Lees ook: