Metershoge buste van Frida Kahlo in Assen 'huilt'

Het lijkt wel alsof het metershoge beeld van Frida Kahlo op de kop van de Vaart huilt. Maar dat is niet het geval, laat Asser binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan weten: "Het is een beetje kleurverlies van de bloemen in het haar."

De bloemen in het haar van Frida Kahlo zijn namelijk van een andere kunststof dan de rest van het beeld, legt Vosjan uit. Dat verliest kleur en loopt over het gezicht van Frida heen.

Niet schadelijk

Schadelijk voor de rest van het beeld is het niet. "We hebben even een check gedaan. We hebben gekeken of de strepen erop blijven zitten en we het schoon moeten maken. Maar het spoelt er als het goed is gewoon af." De bloemen in het haar van de wereldberoemde Mexicaanse kunstenares worden in eerste instantie niet vervangen, 'tenzij ze helemaal verlept worden'.

De buste van Kahlo staat sinds begin december op de kop van de Vaart. Het dient als blikvanger voor Viva la Frida!, de grote tentoonstelling in het Drents Museum. Het beeld zou eigenlijk al veel eerder aan de kop van de Vaart staan, maar dat liep vertraging op door een aantal problemen. Zo klopten de eerste ontwerpen niet en voldeed het beeld eerst niet aan de veiligheidsvoorwaarden van de gemeente.

