Jeugdfonds Drenthe: stuk minder aanvragen tijdens coronacrisis

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziekles of iets soortgelijks. Twee á drie kinderen per klas groeien op in een gezin met geldzorgen en voor die kinderen kan het fonds wat betekenen. Zo is er jaarlijks per kind een budget beschikbaar voor sportles en een cultuuractiviteit. Onder cultuuractiviteit valt onder andere dansen, theater, scouting, schilderen en zingen.

Steuntje in de rug

In 2019 kreeg het Jeugdfonds bijna 3250 aanvragen. In 2020 waren dit er ruim 2500. Dit is 23 procent minder dan in 2019. Dit jaar kreeg het fonds nog minder aanmeldingen: namelijk ruim 2330. "Wij maken ons zorgen dat we niet die kinderen bereiken die ons nodig hebben", zegt Yvonne Scheltens van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

"Wij hadden eigenlijk verwacht dat we meer aanvragen zouden krijgen in coronatijd, bijvoorbeeld omdat zzp'ers het financieel moeilijk hebben", vertelt Scheltens. "Maar het lijkt alsof deze groep niet weet dat wij er ook voor hun zijn." Volgens Scheltens is het voor veel mensen niet duidelijk dat je niet aan het Jeugdfonds vastzit. Je kunt het voor één jaar gebruiken of langer. "Het is een steuntje in de rug in zware tijden."

Dode mus

Wel ziet Scheltens dat ouders in deze tijd wat huiveriger zijn om een aanvraag in te dienen. "Er is veel onduidelijkheid en de maatregelen veranderen telkens. Je wil een kind niet blij maken met een dode mus. Het ene moment denkt een kind, ik mag op gymnastiek en twee weken later gaat het niet door."

De meeste aanvragen die het Jeugdfonds krijgt is voor zwemles. Door corona duurt zwemles een stuk langer, omdat de zwembaden een tijdje gesloten waren. De wachtlijsten worden langer en terwijl een kind op de wachtlijst staat voor zwemles, kan het in eerste instantie geen andere sport beoefenen. Want, er is geld beschikbaar voor één sportles en één cultuuractiviteit.

Hier heeft het Jeugdfonds dan ook een uitzondering voor gemaakt. "We hebben afgesproken dat er naast zwemles een aanvraag voor een andere sport mag worden ingediend. Zo kan een kind dat op de wachtlijst staat voor zwemles toch lekker blijven sporten. Juist nu is dat belangrijk."

