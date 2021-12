Burgemeester Emmen: ‘Praten met sinterklaasverenigingen over Zwarte Piet’

De Emmer burgemeester Eric van Oosterhout gaat komend voorjaar in gesprek met lokale sinterklaasverenigingen over het gebruik van de figuur Zwarte Piet. De uitkomst wordt vervolgens besproken met de gemeenteraad.

Met die toezegging geeft hij gehoor aan het verzoek van GroenLinks. Eerder deze maand liet de fractie weten hiervoor een motie voor te bereiden. Strekking was een ban op Zwarte Piet bij alle sinterklaasintochten in de gemeente. In hun ogen is Zwarte Piet een racistische karikatuur die geen plek meer moet krijgen bij hedendaagse intochten.

"Sinterklaas hoort een feest voor iedereen te zijn. Dat is het niet als er kinderen zijn die zich gekwetst voelen door de verschijning van Zwarte Piet", liet fractievoorzitter Bernadette van der Woude begin december weten. In veel plaatsen binnen Nederland is er al een alternatief, zoals roetveeg- en stroopwafelpieten. Het wordt tijd dat Emmen daar ook een voorbeeld aan neemt, meende de fractie.

Niet helemaal van tafel

Volgens Van der Woude is de motie niet ingediend om de burgemeester de ruimte te geven het gesprek aan te gaan. Helemaal van tafel is die nog niet. "Als de uitkomst ongewenst is, komt die er alsnog."