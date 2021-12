79 organisaties krijgen subsidie uit herstelfonds corona Tynaarlo

In totaal zijn in de gemeente Tynaarlo 91 aanvragen ingediend. Aanvragers van de compensaties kwamen financieel in de knel doordat ze vanwege corona bijvoorbeeld minder leden hadden met als gevolg minder contributie of minder publiek hadden waardoor minder entreegeld binnenkwam. Ook hadden vele organisaties doorlopende vaste lasten.

Aanvullende subsidie

In de culturele sector zijn de meeste aanvragen binnengekomen. Alles bij elkaar wordt beroep gedaan op bijna 90.000 euro van de 435.000 euro die daarvoor beschikbaar is gesteld. Niet alleen culturele instanties hebben aanspraak gemaakt op de eenmalige subsidie van de gemeente, ook sport- en welzijnsorganisaties deden dat. Het meerendeel van de subsidie-aanvragers kiest voor een vast bedrag van 750 euro. Ook kan er via een rekentool van de gemeente een aanvraag worden ingediend.

De eenmalige subsidie is een aanvulling op de noodmaatregelen vanuit Den Haag en de provincie. Met het geld wil Tynaarlo ervoor waken dat maatschappelijke voorzieningen in de financiële problemen raken. Een van de randvoorwaarden om de subsidie toe te kennen is dat de aanvrager zelf alles hebben geprobeerd om de uitgaven te verlagen, op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

Elf van de aanvragen zijn door de gemeente afgewezen omdat zij geen stichting of vereniging zonder winstoogmerk zijn. Een ander geval wordt nog door de gemeente behandeld.

Vreemde eend in de bijt is het instrumentenmuseum Vosbergen in Eelde. Dit museum gaf aan ook in 2021 in financiële nood te raken. Hoewel de regeling van de gemeente over het jaar 2020 ging, vind Tynaarlo de aanvraag van het instrumentenmuseum urgent. De gemeente verstrekt een incidentele subsidie van 5000 euro.

Onderzoek naar nieuw fonds

Omdat er toch mensen en organisaties zijn die bij de steunmaatregelen van het Rijk buiten de boot vallen, wil Tynaarlo kijken of er voor dit jaar een fonds kan worden opgesteld voor het verlenen van opdrachten aan eenmanszaken en zzp'ers. Zij vielen ook bij deze gemeentelijke subsidie van 2020 buiten de regeling.