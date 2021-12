Idyllisch lichtjesprotest op Camping Meerzicht met serieuze toon

Ze werd verliefd op het groene karakter, de stilte, de ruimte en de mensen. Voor Hella de Jong uit Groningen is het dan ook onbestaanbaar dat ze per 31 december 2022 Camping Meerzicht moet verlaten. Ze komt hier om de drukte van de stad te ontvluchten en treft gelijkgestemden. "Iedereen hier heeft oog voor natuur", zegt De Jong. "Hier ben je allemaal hetzelfde. Of je nou bij de Gasunie werkt of zoals ik bloemist ben."

Geen contact

Als het aan EuroParcs (het bedrijf dat sinds 1 december eigenaar is van de camping) ligt, gaat de camping over de kop. Het wordt een groter park, waar geen ruimte is voor de huidige bewoners. De bewoners hebben dat per brief moeten horen, zo zegt Eric Veenstra. Veenstra heeft zich als voorzitter van Parkbelangen Eurocamps opgericht als woordvoerder voor de recreanten.

"Maandag kregen we een brief dat we er uit moeten", zegt hij. "Verder hebben we maar weinig contact gehad met EuroParcs. Zelfs toen we een actie hielden om aandacht te vragen voor het behoud van de flora en fauna hier, hoorden we niets van ze. Terwijl ze wel aangaven met ons in contact te zullen treden."

Naast elkaar bestaan

Als een complete verrassing komt het voor de recreanten niet dat de camping verkocht werd. "Dat is al eens eerder geprobeerd, maar dat liep op een fiasco uit", weet De Jong. "Hoe het nu door de vorige eigenaar - de familie Van den Dong - van de hand is gedaan, is schandalig. Half november kregen we een brief dat de camping wellicht verkocht zou worden, twee weken later staan we voor een voldongen feit."

Extra zuur omdat sommige bewoners nog niet zo lang geleden veel geld hebben geïnvesteerd in hun optrekje. "We willen nu aandacht vragen voor de manier waarop EuroParcs met ons omgaat", zegt Veenstra. En als het aan De Jong ligt, wordt het gesprek alsnog aangebonden. "Wie weet komen we dichter tot elkaar. Het een kan misschien best naast het ander bestaan."

Kamervragen

Bij het protest waren raadsleden van verschillende gemeenten en statenleden aanwezig. Ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman was namens de SP van de partij. Zij stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van de opzegging van de standplaatsen op Meerzicht in Den Haag. In totaal werden er meer dan 70 vragen opgesteld.

Lees ook: