Noordelijke omroepen en Noord Nederlands Orkest zetten samenwerking voort

Het NNO spreekt van een unieke samenwerking. "Geen enkel symfonieorkest in Nederland heeft zo'n mooie samenwerking met de regionale omroepen", zegt Piter Zwart teamleider Orkestzaken. De samenwerking wordt op 5 januari afgetrapt met het Nieuwjaarsconcert.

Positieve noot

Eind 2020 is de samenwerking tussen het NNO en de omroepen begonnen. Het NNO kon geen concerten meer voor live publiek geven en zag op deze wijze een mogelijkheid het contact met haar publiek onderhouden. Het bood de omroepen de gelegenheid om een positieve noot uit te zenden in door coronanieuws gedomineerde tijden.

De uitzendingen werden zeer gewaardeerd bleek uit de vele reacties en uit de kijk- en luistercijfers. Dit bevestigde voor alle betrokken partijen dat er een duidelijke behoefte is klassieke muziek van het NNO via internet of tv live te beleven.

"Door de uitzendingen van deze concerten onderschrijven wij de waarde die we aan cultuur hechten in het algemeen en in het bijzonder aan klassieke muziek en ons eigen NNO", schrijven de hoofdredacteuren van de omroepen in een verklaring. "Wij bieden onze kijkers hiermee een breed aanbod. Zeker nu het ook voor de cultuur liefhebbers onzekere tijden zijn bieden wij ze via onze zenders en internetkanalen graag wat muzikale lichtpuntjes".

Mattäus Passion

Na het nieuwjaarsconcert op 5 januari volgen later in het jaar Parijs & New York met muziek van Boulanger, Ravel en Dvorák (17 februari) én de Matthäus Passion (7 april).

In het najaar van 2022 volgen nog twee nader te bepalen concerten. De geplande uitzendingen gaan ook door als er weer live publiek in de zaal mag.