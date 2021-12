Gekapte bomen helemaal van nu: ook zij hebben een QR-code

Steeds vaker krijgt Staatsbosbeheer kritiek van fietsers en wandelaars die niets begrijpen van de stapels gevelde bomen langs de paden. Ook in boswachterij Odoorn liggen honderden opgestapelde bomen langs het keienpad achter Exloo.

Veel vragen

Boswachter Wenda Kloen somt de meest gehoorde opmerkingen op: "Waarom kappen jullie? Zonde van het bos en wordt dit hout voor biomassa gebruikt?"

Om al die vragen en opmerkingen voor te zijn, plaatst Staatsbosbeheer vanaf nu kleine informatiebordjes op het hout. "Per houtstapel komt zo'n bordje, want het hout wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Daarbij proberen we een zo'n hoogwaardig mogelijke bestemming te kiezen."

Kloen loopt langs de houtstapels en wijst de verschillen aan. "Dit hout kan goed worden gebruikt als plaatmateriaal in de bouw en dit zijn hele mooie stammen om als zaaghout voor bijvoorbeeld een schutting te gebruiken."

Maar ook karton en papier wordt er van de gekapte bomen gemaakt. "Alleen de takken die na de houtoogst overblijven worden biomassa. En soms laten we ze ook liggen om de bodem te voeden."

Code voor meer info

Op het informatiebordje staat in één oogopslag al de meeste informatie te lezen, maar als mensen nog meer willen weten dan kunnen ze ook een QR-code scannen die onderaan het bordje staat. Staatsbosbeheer heeft dat samen met de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) ontwikkeld.

Volgens de AVIH gebruiken Nederlanders gemiddeld een kubieke meter hout per jaar. Bijna 10 procent van dat hout komt uit de Nederlandse bossen.

Kap onnodig?

Uiteindelijk is de vraag óf bomen wel gekapt moeten worden of dat Staatsbosbeheer dat alleen doet om geld mee te verdienen. Kloen legt uit: "We verdienen daar geld mee, daar zijn we heel eerlijk in. Maar dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is het bosbeheer. Het kappen is nodig om een gevarieerd bos te houden, in soort en in leeftijd. Dan houden we het bos gezond. Om dat te behouden moeten we dus kappen."