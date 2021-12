Wat vind jij: Ik praat niet over corona of vaccins tijdens kerst om de goede vrede te bewaren

Kerst staat voor de deur. De tijd om gezellig met elkaar te gaan gourmetten of een gezelschapsspel te spelen. Of nu vanwege corona het toch niet mogelijk is om met de hele familie bij elkaar te komen, gewoon lekker op de bank hangen en films en series kijken.

Maar waar ga je het allemaal over hebben. Corona - en de maatregelen als gevolg daarvan - beheersen nog steeds het lieven van iedereen. Maar corona en de vaccins leiden ook tot een tweedeling. Hoe houd je het dan gezellig tijdens kerst. Gaat er over de boosterprik, 2G of de TOZO-regeling gesproken worden? Of blijft het bij kerstkoekjes, koetjes en kalfjes?

Kerst vieren in een groot gezelschap zit er in ieder geval niet in. De groepsgrootte is met de nieuwe coronamaatregelen nog strenger geworden: maximaal twee. Maar met kerst (en oudjaar) is een uitzondering. Dan mogen er maximaal vier mensen op bezoek komen.

Wat vind jij?

Ga jij niet over corona of de vaccins praten tijdens kerst om het zo gezellig te houden? Of maakt het helemaal niet uit waarover gepraat gaat worden?