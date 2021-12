Herstel van historisch vispandje in Assen is bijna weer vlotgetrokken

Wethouder Karin Dekker (GroenLinks) verwacht dat er 13 januari officieel groen licht komt van een commissie. Een club van deskundigen beoordeelt dan definitief of de verbouw van het pandje aan de welstandseisen voldoet. "Ze zijn onlangs ter plekke geweest op de locatie. Een positief advies hangt in de lucht", meent Dekker.

Geen nader onderzoek nodig

Ook is volgens Dekker door de commissie geconstateerd dat er geen nader onderzoek volgt naar een eventueel verloren gegane historische elementen uit het pand. Daar werd aanvankelijk wel mee gedreigd, omdat er van het vispandje wel heel veel bleek gesloopt, waaronder ook houten draagbalken van cultuurhistorische waarde. Maar volgens eigenaar Jannes Janssens was dat 'bittere noodzaak', omdat veel houtwerk verrot was en niet behouden kon worden.

Het was voor de vastgoedondernemer uit Assen wel even 'een lelijke streep door de rekening', toen hij een bouwstop voor de kiezen kreeg, terwijl hij nog wel zo voortvarend aan de slag wilde. Assens oudste winkelpandje stond in zijn ogen al veel te lang te verpauperen, en hij wilde niet dat het nog verder in verval kwam, met alle gevaren van dien. Want er waren al eerder stenen uit de voorgevel gevallen, en ook het dak bleek zwaar verrot. Janssens wil er weer een viswinkel in terugbrengen, met erboven een woning.

Slopen onder vergunning

Deze zomer kwamen er containers vol sloopmateriaal uit het pandje, en ook was het half verrotte dak ineens verdwenen. Dat viel ook de gemeente op, terwijl er nog geen vergunning was verstrekt. En zomaar zonder vergunning het gemeentelijke monument voor een deel wegslopen, al is het met de bedoeling het weer in oude luister te herstellen, dat schoot de gemeente flink in het verkeerde keelgat.

"Het is mooi dat de eigenaar er voortvarend mee aan de slag wil, want het pand stond er natuurlijk al heel lang slecht bij. En als gemeente zijn we natuurlijk blij dat er eindelijk iets gebeurt op deze plek. Maar dan wel graag even netjes via de spelregels die we hebben afgesproken. En dat is dus met een vergunning. Zolang we op het stadhuis niet alle papieren ontvangen hebben, kunnen we die niet afgeven", verklaarde wethouder Dekker de opgelegde bouwstop.

Alle paperassen binnen

Maar alle benodigde paperassen zijn inmiddels aangeleverd door eigenaar Janssens. En op basis daarvan lijken ze op het stadhuis ook wel overtuigd dat hij met zijn renovatieplan goed bezig is. "Met hier en daar wat kleine wijzigingen, kan straks de verbouw verder", zo laat Dekker weten.

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Het nieuwe vispandje aan de Brink van Assen na de hersteloperatie (Rechten: Jannes Janssens)

Maar in januari, zodra de omgevingsvergunning er is, ook meteen doorstampen met slopen en renoveren, zo snel zal het volgens Dekker niet gaan. "Er is nog bezwaar mogelijk gedurende zes weken. Pas daarna is de vergunning onherroepelijk. Dus daar zal de eigenaar toch nog even netjes op moeten wachten."

In het historische pandje aan de Brink, dat opvalt door zijn bijzondere witte klokgevel, zat decennialang een viswinkel van de familie Joling. Daardoor staat het in Assen bekend als het vispandje Joling. De winkel, waar ook woonruimte naast zat, stond al meer dan tien jaar leeg en raakte steeds verder in verval, nadat verbouwplannen van de familie zelf afgekeurd werden door de gemeente.

Monumenten in oude luister

In mei van dit jaar kocht Jannes Janssens het pand van de familie. Vanuit de gemeente kon hij rekenen op een subsidie van 50.000 euro voor behoud van de monumentale gevel. De Asser vastgoedondernemer knapte enkele jaren geleden ook het vroegere herenlogement 't Wapen van Drenthe al flink op.

Dit markante witte gebouw op de hoek van de Vaart/Collardslaan is een rijksmonument. Het stond ook jarenlang te verpauperen. Janssens kocht het in 2016 samen met een partner op uit een executieveiling. In het pand zit alweer een paar jaar Grand Café 't Wapen. Erboven zitten appartementen.

Lees ook: