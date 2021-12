Ondernemer wil Oranje financieel tegemoet komen voor azc: 'Werken er niet aan mee'

De buurtvereniging in Oranje zegt de afgelopen dagen meerdere malen benaderd te zijn door vastgoedondernemer Amresh Bajnath. Hij is sinds kort de eigenaar van Speelstad Oranje. De leden zeggen dat de ondernemer het dorp jaarlijks een vergoeding wil betalen als ze meewerken aan de komst van een nieuw asielzoekerscentrum.

Dat schiet de bewoners in het verkeerde keelgat. "Daar werken we niet aan mee", laat woordvoerder van de vereniging Marco Gerritsen weten. "Van wethouder Dennis Bouwman hebben we begrepen dat de plannen van Bajnath niet verwezenlijkt kunnen worden. Simpelweg, omdat de bestemming van het terrein voor recreatie bedoeld is. Nu probeert hij het dus via de inwoners van het dorp te spelen. Terwijl hij weet dat de gemeente geen toestemming verleent."

Compensatie voor overlast

Bajnath bevestigt dat er geld is aangeboden, maar volgens hem ligt de situatie genuanceerder. "Kijk, veel mensen hebben aangegeven dat ze geen azc willen in Oranje. Als er overlast wordt veroorzaakt, misschien helpt het dan als we maandelijks of eventueel elk jaar een bedrag overmaken ter compensatie. Dat is het idee. Maar goed, het is duidelijk dat de gemeente het ook liever niet wil."

De ondernemer zegt dat hij niet de kans heeft gekregen om goed met de bewoners te praten. "Toen ik Oranje overnam hebben de media er heel veel aandacht aan besteed. De reacties van de bewoners overrompelen mij nu ook een beetje. Daarom heb ik het gevoel dat ik geen goede start heb kunnen maken en dat is jammer."

Het voorstel voor compensatie is volgens hem voorgelegd aan de buurtvereniging, die vervolgens de informatie onder de rest van het dorp heeft verspreid. "We hebben afgesproken om elkaar in januari weer te treffen", vervolgt Bajnath. Op de vraag of zijn plannen wijzigen is hij kort. "Mocht het zijn dat het Rijk extra locaties nodig heeft, dan blijft mijn pand beschikbaar en ben ik bereid om de sleutels te geven."

Nieuwe woonwijk

Eerder lieten de gemeente Midden-Drenthe en het COA weten het voorstel voor een nieuw azc niet te steunen. Maar, de ondernemer heeft nog meer plannen met het terrein. Zo wil hij een nieuwe woonwijk, van duizend woningen, aanleggen op het terrein van het pipodorp achter Speelstad Oranje.

Wethouder Dennis Bouwman heeft al aangegeven dat grootschalige woningbouw in Oranje niet aansluit op de woonvisie van de gemeente. Ook dat plan kon op geen steun rekenen.

