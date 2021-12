Paddenstoelenjaar in Drenthe valt opnieuw tegen

Het paddenstoelenseizoen loopt meestal van eind augustus of begin september tot eind november. "We hebben drie relatief slechte jaren gehad voor de paddenstoel", zegt Arnolds. "Ik dacht dat dit jaar een goed jaar zou worden, maar het is toch tegengevallen. Het zijn denk ik nog de naweeën van de droge zomers. De schimmeldraden die in de bodem zitten kunnen best door droogte sterven, maar dit is moeilijk te onderzoeken."

Ieder jaar heeft eigen kwaliteit

Het mooie van paddenstoelen vindt Arnolds dat ze zo grillig en onvoorspelbaar zijn. "Ieder jaar heeft bijvoorbeeld z'n eigen kwaliteiten", aldus Arnolds. "Het ene jaar doet de ene soort paddenstoel het wel erg goed en een ander juist totaal niet. Niemand weet precies hoe dit komt. Zo waren dit jaar de aardappelbovisten erg talrijk en ook de kostgangerboleet die hier weer op parasiteert."

Een ander voorbeeld is de massale groei van vliegenzwammen, een jaar na de uitermate slechte paddenstoelenherfst van 2018.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Eekhoorntjesbrood. (Rechten: RTV Drenthe/Marike Goossens)

Geen piek

Ook volgens de Nederlandse Mycologische Vereniging is het paddenstoelenjaar vreemd verlopen. Onverwachts laat in het jaar kwamen er landelijk nog flink wat paddenstoelen tevoorschijn en er zaten soorten bij die normaal gesproken veel eerder in het jaar verschijnen. Paddenstoelen Werkgroep Drenthe herkent dit beeld niet.

"Wij hebben geen grote piek aan het eind van het jaar waargenomen", vertelt Arnolds. "Ook heb ik in Drenthe niet gemerkt dat sommige soorten pas later opkwamen dan normaal. Wel is dit paddenstoelenseizoen iets langer doorgegaan, aangezien de nachtvorst tot laat in het jaar is uitgebleven."

Lees ook: