Een zorg minder voor ziekenhuizen: coronakosten voorlopig vergoed

In dat rijtje staan onder meer de extra inzet van personeel, beveiliging, extra faciliteiten voor de intensive care, beschermingsmiddelen en vaccinaties. Daar tegenover staan ook nog eens gemiste inkomsten. Operaties die niet doorgingen bijvoorbeeld, terwijl er wel personeel rond liep voor die operaties. "Dat personeel is wel anders ingezet, maar daar zijn wel kosten voor gemaakt", zegt Van der Wijk. Daar komt nu een vergoeding voor.

De bestuursvoorzitter noemt de totstandkoming van het akkoord moeizaam. "Het was ook tegen de verwachting in dat deze golf nog zo'n enorme piek zou hebben, zo'n twee maanden geleden." Maar Van der Wijk geeft ook toe dat het inmiddels al wel een beetje traditie is. Dat het niet na een gesprekje al helemaal rond is. "Het zit ingebakken in het systeem dat het hard tegen hard gaat."

Bezuinigingen

Het akkoord wat er nu ligt, gaat puur over de coronazorg. Er zijn nog steeds gesprekken gaande over de niet-coronazorg. Verzekeraars willen dat de ziekenhuizen gaan bezuinigen. Daar moet ieder ziekenhuis nu nog over onderhandelen. Het Wilhelmina Ziekenhuis is daarop geen uitzondering. Daar is wel haast bij, want op oudejaarsdag ligt de deadline. Is er dan geen contract dan kan het zijn dat sommige patiënten een hogere eigen bijdrage moeten betalen of dat er zelfs patiënten naar een ander ziekenhuis worden verwezen.

"Wij hebben met nog geen enkele verzekeraar contact", zegt Van der Wijk. Toch heeft hij goede hoop dat er zelfs vandaag al een aantal contracten afgesloten gaat worden. "Maar dat gaat niet met alle verzekeraars lukken." Dat komt volgens de bestuursvoorzitter door de inzet op bezuinigen vanuit de verzekeraars.

En ook dat kan inmiddels als een traditie bestempeld worden. "Dat gesprek voeren we jaarlijks. Daar is op zich niks mis mee. Alleen hebben sommige zorgverzekeraars wel erg hard ingezet."

Bezuinigen in de zorg ligt altijd gevoelig. Zeker nu in coronatijd. "Wij snappen best dat wij onze verantwoordelijkheid hebben om de maatschappelijke kosten laag en stabiel te houden. Dat moet in goed overleg. Wij denken dat we daarvoor wel eerst moeten investeren, dus met bezuinigen zijn wij het niet mee eens."

