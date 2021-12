Asielpendelbus gaat hele dag rijden en boa's gaan mee op lijn 73

Volgens de staatssecretaris gaat het om een proef. Er wordt onderzocht of het aantal incidenten met veiligelanders op de reguliere buslijnen 72 en 73 vermindert als de bus van de eerste tot de laatste trein gaat rijden

Boa op Qbuzz-lijn 73

Ook gaat er per direct na 21.00 uur een boa of toezichthouder meerijden op lijn 73 totdat de pendelbus de hele dag gaat rijden. Lijn 72 en de pendelbus rijden nu na 21.00 uur niet meer. Volgens Broekers-Knol gaat de boa in de eerste maand nadat de pendelbus de hele dag is gaan rijden ook 's avonds mee op lijn 73. Daarna volgt een evaluatie.

De andere tijdelijke maatregelen zoals boa's op het station in Emmen en beveiligers bij het instappen in Ter Apel blijven. De staatssecretaris komt ook met extra geld. Ze stelt 50.000 euro extra beschikbaar, bovenop het bedrag van 250.000 euro dat al was toegezegd om de situatie in de bussen, bij de haltes en op het station van Emmen veiliger te maken. Broekers-Knol herhaalt in haar brief nogmaals het standpunt dat de aanpak van overlast door veiligelanders een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle overheden, het COA, de politie en het ov-bureau Groningen Drenthe.

Nog meer acties?

De acties van de chauffeurs waren de afgelopen tijd gericht tegen Qbuzz. Ze vinden dat het vervoerbedrijf als werkgever de veiligheid van zijn chauffeurs moet garanderen. Er staat voor vandaag al een overleg van de chauffeurs met vakbond FNV Streekvervoer gepland over vervolgacties, maar vakbondsbestuurder Edwin Kuiper verwacht dat nu eerst de brief van Broekers-Knol besproken gaat worden. "Of er een vervolg op de acties komt, hangt waarschijnlijk ook af of ze de nieuwe maatregelen van de staatssecretaris voorlopig voldoende vinden."

Volgens Broekers-Knol is al aan een flink aantal eisen en wensen van de buschauffeurs tegemoetgekomen en blijven de tijdelijke maatregelen gewoon doorlopen. "De inzet van boa's op de instaphalte op station Emmen is gerealiseerd. Ook staan er beveiligers bij de instaphalte van de pendelbus in Ter Apel en is de inzet van de pendelbus sinds afgelopen zomer weer opgeschaald. Daarnaast blijven de boa's van de gemeente Westerwolde de bushaltes van lijn 72 en 73 in Ter Apel meenemen in hun surveillance."

