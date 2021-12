Arriva: 'Asielbus tussen Zwolle en Ter Apel heeft geen effect'

De speciale bus voor asielzoekers rijdt driemaal daags tussen Zwolle en Emmen. Het idee is om de aanhoudende overlast van een deel van die groep tegen te gaan op de treinen op de Vechtdallijn tussen beide plaatsen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid bekostigt mede die oplossing.

Na ruim een maand is het effect zo goed als nihil, leert navraag bij Arriva. "De bus wordt nauwelijks gebruikt", vertelt woordvoerder Liesbeth Oelen. "Dagelijks maken er slechts zes tot acht personen gebruik van."

Volgens Oelen is er ook geen afname in het aantal incidenten in de trein merkbaar. "De situatie is hetzelfde gebleven. Dagelijks hebben onze medewerkers te maken met incidenten. Dat loopt uiteen van zwartrijden en bedreigingen, tot intimidatie, spugen en beledigen."

Geweldsbevoegdheid

Bovendien rijdt de bus maar één richting uit, namelijk van Zwolle naar Ter Apel. Terwijl er ook overlast is in de treinen van Emmen richting Zwolle.

Begin deze maand stond het ministerie toe dat treinstewards een 'beperkte geweldsbevoegdheid' krijgen. Volgens Oelen is het alleen nog niet zo ver dat die medewerkers als zodanig kunnen handelen. "De aanvraag is goedgekeurd. Een opleidingstraject moet nog volgen." Het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Wisselend

De asielbus tussen Zwolle en Ter Apel zou tot in ieder geval het eind van dit jaar worden ingezet. Gisteravond kondigde de Emmer burgemeester aan dat de bus ook in het komende jaar blijft rijden.

Volgens zijn woordvoerder Anita Klingenberg wordt het experiment tot in ieder geval 1 februari verlengd. "De geluiden die wij horen zijn wisselend", reageert Klingenberg op de constatering van Arriva. "We gaan in januari in ieder geval de balans opmaken met alle partijen."

