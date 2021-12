Natuurorganisatie opnieuw naar rechter om mountainbikeroute Vledderveen

NatuurAlert is niet te spreken over de 'slappe hap' van de gemeente Westerveld (Rechten: NatuurAlert)

Stichting NatuurAlert Nederland is op zijn zachtst gezegd niet blij met de gemeente Westerveld. De stichting dient vandaag bij de rechtbank een verzoek in om een dwangsom aan de gemeente op te leggen.

Reden is de aanleg van de mountainbikeroute in Vledderveen. Op last van de rechter is de aanleg daarvan gestaakt. Tegelijk mogen mountainbikers geen gebruik maken van het al aangelegde deel. NatuurAlert beweert dat er nog is doorgewerkt aan de tweehonderd meter lange vlonder, die onderdeel is van de mountainbikeroute.

Daarnaast stelt de natuurorganisatie dat mountainbikers lak hebben aan de afsluiting. Om te voorkomen dat er op het parcours gefietst wordt, heeft de gemeente hekken geplaatst. Dat gebeurde volgens de organisatie erg laat, 'pas vijf dagen na de uitspraak'. Veel zin heeft het niet, stelt NatuurAlert: "De hekken zijn opzijgeschoven of liggen langs het pad. Van actieve handhaving is al helemaal geen sprake." De gemeente is door de rechter opgedragen om de handhaving daarvoor op zich te nemen.

'Slappe hap'

Al met al noemt NatuurAlert de gang van zaken van de gemeente 'slappe hap'. "De gemeente lijkt de ordemaatregel met een korreltje zout te nemen, want er wordt de illegale mountainbikers niets in de weg gelegd, zoals blijkt uit de opzijgeschoven en opgegooide hekken." De organisatie heeft de gemeente een verzoek om naleving van de maatregelen gestuurd en stapt dus naar de rechtbank. Behalve het opleggen van een dwangsom, wil ze ook een heropening van het onderzoek. "Nu blijkt dat de maatregelen onvoldoende door gemeente Westerveld worden nageleefd, is een volgende stap onafwendbaar."

NatuurAlert had samen met een omwonende en de Natuurbeschermingswacht Meppel een rechtszaak aangespannen tegen de aanleg van het pad. De rechter gaf ze gelijk. De gemeente had de procedure daarvoor niet goed gevolgd. De organisaties maken zich ook zorgen om natuurschade. De route gaat gedeeltelijk door een Natura 2000-gebied.

De gemeente Westerveld was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

