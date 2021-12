Drentse viroloog: 'Britse onderzoeksresultaten omikron voorbarig'

Bert Niesters is stellig over de nieuwe coronavariant (Rechten: ANP / Corné Sparidaens)

De Britse gezondheidsdienst stelt dat een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus in veel minder gevallen leidt tot ziekenhuisopname. Viroloog Bert Niesters uit Zeegse van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is nog voorzichtig.

Kan Nederland met een rustig gevoel de Kerst in, dat is de vraag aan de viroloog. "In principe is het goed nieuws, maar we moeten nog even afwachten. Er zitten relatief veel jongeren in die Britse studie. Het valt te bezien hoe het gaat als deze variant ook bij de ouderen terechtkomt."

Bovendien is er in het Verenigd Koninkrijk al veel meer geboosterd. "Als de ouderen dus alsnog een risico hebben, is het zaak dat de boostercampagne in Nederland zo snel mogelijk wordt afgerond. Zij lopen namelijk het grootste risico", is Niesters van mening.

Omikron gaat inmiddels ook in Nederland hard rond. "Elke twee dagen verdubbelt het aantal omikronbesmettingen in Nederland", stelt de viroloog. Dat betekent dat er op dit moment heel veel mensen besmet raken. "Ook al is de kans kleiner dat mensen in het ziekenhuis belanden, door de grote aantallen die nu nog besmet raken, komen we toch hier en daar in de problemen."

'Blijven boosteren'

Het Outbreak Management Team adviseert om die reden dus om niet te versoepelen. Niesters is het daar roerend mee eens: "Dat is inderdaad veel te vroeg."

Toch lijkt het er dus op dat jongeren minder ziek van de omikronvariant worden. Maar het is nog onbekend hoe dat zit met ouderen. "Dat weten we niet. Ik zou op dit moment nog zeker aanraden om te boosteren."

5G: vijf keer gezond verstand

Alles valt of staat volgens Niesters met het gedrag van mensen. "We komen heus wel een keer uit die lockdown en die pandemie, maar het heeft ook te maken met de 5G-gedachte: vijf keer gezond verstand gebruiken. Veel mensen gaan bijvoorbeeld naar Oostenrijk om te skiën. Oostenrijk probeert wintersporters uit andere landen te weren om die omikronvariant buiten de deur te houden, maar dat is een verloren zaak."

De Engelse onderzoekers houden nog een slag om de arm. Er is meer onderzoek nodig voordat definitieve conclusies getrokken kunnen worden. Dat weet Niesters ook: "We moeten er niet te gunstig naar kijken. Het is voorbarig. De onderzoeksgroep moet eerst groter zijn."