College maakt 'pas op de plaats' bij Stuifduinenplan Norg

In de zogeheten 'Expeditie Norgerduinen' van 2017 ligt beschreven hoe de toekomst van het het gebied eruit moet komen te zien. Omwonenden wijzen erop dat het gebied aan de noordkant van Norg bestemd is voor recreatie en natuur. Luxe vakantiewoningen zouden daar niet passend zijn.

Principebesluit

De initiatiefnemers interpreteren dat anders en vinden vakantiewoningen juist wel passend. "Er valt wat voor de bouw van woningen te zeggen, maar er zijn ook goede argumenten tegen", zegt wethouder Henk Kosters.

Na vragen van Lijst Groen Noordenveld over de bestemming van de Norgerduinen en het betrekken van omwonenden, heeft het college nu besloten de zaak nog eens tegen het licht te houden. Ondanks dat er al een principebesluit is genomen en De Norgerberg en aannemer Heijmans te horen hebben gekregen hun plannen verder te mogen onderzoeken.

Participatie verkeerd

Wethouder Kosters had gehoopt dat de voor- en tegenstanders van het plan nader tot elkaar zouden komen. In de praktijk is dat niet gelukt. "Het is voor ons nu belangrijk te weten wat het draagvlak is in de buurt en in de politiek", zegt Kosters. "We maken dus even pas op de plaats en willen eind januari weer met de initiatiefnemers in gesprek."

Albert Nieuwenhuis, een van de omwonenden, laat weten dat eerdere gesprekken met initiatiefnemers inderdaad op niets uitliepen. "Het ging al verkeerd met de participatie. Pas toen wij lucht kregen van de plannen om hier luxe villa's te plaatsen, werd aan ons gevraagd mee te denken over hun plan. Terwijl het volgens ons helemaal niet past in het beleid van de Expeditie Norgerduinen."

De Molenveenweg met aan de rechterkant het stuk land waar de 30 vakantiewoningen zouden moeten komen. (Rechten: RTV Drenthe / Mathijs Renkema)

'Geen maatschappelijke waarde'

Tegenstanders zijn bang voor permanente bewoning, zo laat Nieuwenhuis weten. Samen met andere omwonenden is hij een petitie gestart om aandacht te vragen voor het Stuifduinenplan. "Inmiddels hebben we al 560 handtekeningen", zegt hij.

Een veelgehoorde zorg bij de ondertekenaars is dat de rust van het gebied zal verdwijnen. "Dit is een natuurgebied voor de Norgers", zegt Nieuwenhuis. "Als je straks villa's gaat verkopen van gemiddeld zes ton per stuk, dan lever je een hoop rust in. En dat terwijl de mensen die ervan profiteren, niet uit Norg komen. Het plan heeft geen enkele maatschappelijke waarde."