Asielbuschauffeurs missen in voorstel permanent toezicht bij haltes

Dat is volgens diezelfde chauffeurs alleen niet voldoende. "We hebben eisen gesteld en dit voorstel voldoet daar niet aan", zegt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. Chauffeurs willen bijvoorbeeld graag vanaf 18.00 uur ondersteund worden door een boa, niet vanaf 21.00 uur.

Het hete hangijzer is het permanente toezicht bij de haltes. Dat ontbreekt in het voorstel van Broekers-Knol. De buschauffeurs willen meer beveiliging op de bussen en bij de haltes om geweldsincidenten tegen te gaan. In juli is de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid naar Emmen gekomen om met de chauffeurs over een oplossing voor de problemen te praten. Ook heeft FNV meerdere keren met Qbuzz overlegd om tot een oplossing te komen.

Enquête De probleempassagiers reizen voornamelijk tussen Emmen en Ter Apel. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld en intimidatie toch de bus in te komen. In een enquête die FNV eerder dit jaar hield, zegt 90 procent van de chauffeurs zich zorgen te maken over de veiligheid.

Vervolgstappen

De chauffeurs hebben inmiddels twee keer actie gevoerd. Bij de eerste actie werden de haltes in Ter Apel overgeslagen. Bij de tweede actie is in de spits een werkoverleg gehouden, waardoor de bussen op dat moment niet reden. FNV gaat samen met de leden in overleg om de vervolgstappen te bespreken.

