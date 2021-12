Gezin uit Dwingeloo organiseert digitaal kerstontbijt:' Zijn we toch een beetje bij elkaar'

"De laatste weken van het jaar zijn op de basisschool altijd het gezelligst", zegt Michiel Masselink. "Het kerstonbijt is daar onderdeel van. Anna was heel erg sip dat het niet doorging. Toen heb ik gezegd: dat ga ik regelen."

Samen met zijn dochter heeft hij flink wat eten ingeslagen. Op de eettafel in de keuken staan twee laptops. Eentje gebruikt Anna om contact te hebben met haar klasgenootjes. De andere heeft een groter doel. Masselink legt uit: "Er zijn zoveel meer kinderen in Nederland die nu niet kunnen genieten van een kerstontbijt op school. Daarom heb ik een oproep gedaan via sociale media, in de hoop dat ouders tijd vrijmaken voor een kerstonbijtje. Daar kwamen zoveel leuke reacties op binnen dat ik besloten heb op een livestream te organiseren voor iedereen in Nederland."

Om alles in goede banen te begeleiden maakte hij een website aan. "Via een link kom je dan in de livestream terecht", legt hij uit. En dat blijkt succesvol, want zo'n honderd mensen deden mee. "Dat maakt het wel extra mooi.

Dochter Anna is helemaal gelukkig met de oplossing van haar vader. "Het is gewoon gaaf dat hij zoveel mensen heeft kunnen betrekken in dit plan. Zo kunnen we toch met z'n allen kerst vieren." Ook is ze blij dat ze haar vrienden weer kan zien. "Het is heel gezellig", lacht ze.

Na het ontbijt gingen de voetjes van de vloer. Vader Michiel wist een dj te strikken die tijdens de livestream wat nummers draaide. "De dj vond het zo'n gaaf initiatief dat hij voor ons wel een liveshow wilde draaien."

Anna is tevreden met de opzet van het kerstontbijt. Toch hoopt ze dat het volgend jaar weer op de normale manier door kan gaan. "Dit is heel erg leuk, maar bij een echt kerstontbijt ben ik gewoon bij mijn vrienden en hoef ik ze niet via een scherm te zien. Maar eerlijk gezegd is het wel heel gezellig zo."