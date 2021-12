Corona in Drenthe: 307 nieuwe besmettingen en een ziekenhuisopname

In Drenthe zijn over het afgelopen etmaal 307 nieuwe coronabesmettingen gemeld, blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een Drent werd met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal besmettingen is hoger dan gisteren, toen werden er nog 260 nieuwe Drentse besmettingen gemeld. Gemiddeld werden er afgelopen zeven dagen in Drenthe dagelijks 316 besmettingen geregistreerd. Nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Drenthe zijn niet gemeld. De Drent die werd opgenomen in het ziekenhuis komt uit de gemeente Coevorden.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 24-12-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 2607 (+35) 10 22 Assen 7344 (+27) 82 25 Borger-Odoorn 2813 (+24) 38 21 Coevorden 4952 (+24) 67 (+1) 35 Emmen 15207 (+69) 225 92 Hoogeveen 8371 (+30) 95 46 Meppel 4296 (+12) 40 37 Midden-Drenthe 3801 (+25) 44 32 Noordenveld 3361 (+19) 40 27 Tynaarlo 3144 (+18) 30 26 Westerveld 2013 (+11) 22 23 De Wolden 3516 (+11) 43 28 Onbekend 296 (+2) 0 0

Landelijk

Het RIVM kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal coronabesmettingen lag een week eerder aanzienlijk hoger. Op die vrijdag werden er ruim 15.000 besmettingen bevestigd.

Het RIVM berichtte dat 41 mensen in de afgelopen dag aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met 95 gedaald. Er liggen nu 2.126 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen zijn er nu 1.580 coronapatiënten opgenomen, 77 minder dan een dag eerder. En 546 coronapatiënten zijn er zo slecht aan toe, dat ze op de intensive care worden verzorgd. Dat zijn er 18 minder dan gisteren.

In de Drentse ziekenhuizen lagen gisteren 35 patiënten, waarvan 14 op een intensive care, het zijn de meest actuele cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland heeft gepubliceerd.